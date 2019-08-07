貿易戰掀降息風 央行理事揭露台貨幣政策關鍵點

（中央社記者潘姿羽、吳佳蓉台北7日電）美中貿易戰衝突再次升溫，加上印度、泰國、紐西蘭央行相繼降息，讓金融市場降息風勢更為強勁；國際局勢與其他國家利率水準固然是央行考量重點，但貨幣政策的有效性也是關鍵。

對於各國紛紛降息，央行官員表示，最近國際不確定性較高，可能是其他國家央行的重點考慮因素之一。

至於台灣是否會跟進降息腳步，央行官員指出，台灣的貨幣政策是經過央行理事會的討論來決定，將綜合考量經濟情勢、通膨狀況、產出缺口、國際貨幣政策走向等因素，並於第3季理監事會公布最新利率決策。

不過央行理事早在第2季的理監事會議，就討論到「降息」這件事，而且比起其他國家的降息腳步，央行理事還有更在意的事。

據央行第2季理監事會議議事錄摘要，有理事指出，美中貿易衝突未來可能擴大，部分央行已開始調降政策利率，但考量國際經貿不確定性高且起伏大，建議先保留貨幣政策空間，等未來需要時，再調整利率，目前仍以利率維持不變的做法較佳。

其他理事看法類似，認為國內利率已在低檔，若再調降政策利率，激勵經濟效果不佳，以及貨幣政策應與財政政策及結構性調整搭配運用，才會有效。

央行總裁楊金龍也曾強調，經濟表現不能專靠貨幣政策，因貨幣政策有其侷限性，「它不是萬靈丹」。

公股主管接受中央社電訪時則指出，多國央行採取降息，當然會對台灣央行造成壓力，勢必會密切關注，但國內目前資金相當寬鬆，降息難發生誘導作用，加上此時降息，可能向市場釋放出擔憂未來國內景氣的悲觀訊息，在目前預測今年經濟成長率仍能「保2」前提下，央行降息與否，須綜合考量的因素相當多。

短短一天，紐西蘭、印度及泰國央行接力降息，公股主管認為，從整體經濟面來看，還在預期之內，因為受美中貿易戰影響，所有國際預測機構都在下修經濟數據展望，各國央行擔憂國內經濟發展，便會考慮採取貨幣寬鬆政策，幫助企業更容易取得便宜資金，找到獲利機會。

此外，公股主管說明，紐西蘭、印度及泰國央行降息，主要著眼於國內情勢不佳，很明確是希望創造貨幣寬鬆環境，以刺激走弱的經濟數據，與美國聯準會（Fed）7月底「預防性降息」、確保經濟擴張不致受損的性質並不相同；紐西蘭作為農業出口國，面臨全球經濟前景不佳，影響農產品消費力道，先前就有降息規劃。（編輯：楊凱翔）1080807