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全球掀降息風
美中貿易戰衝突再次升溫，加上印度、泰國、紐西蘭央行相繼降息，讓金融市場降息風勢更為強勁。公股主管認為，各國央行擔憂國內經濟發展，於是考慮採取貨幣寬鬆政策。
全球掀降息風
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全球掀降息風5/9

亞洲匯市連日大動盪 央行：貿易戰是主因

最新更新：2019/08/08 16:54

（中央社記者潘姿羽台北8日電）近日亞洲匯市大動盪，民眾如霧裡看花；中央銀行今天在臉書官方粉絲團分享「有關亞洲各國匯率及出口現況的小常識」，並強調當前亞洲匯市波動，主要受貿易戰影響。

央行今天對於近期亞洲匯市做出3點說明，第一，匯率由外匯市場供需決定，因各國經濟基本面及外匯市場的供需情況不盡相同，其貨幣對美元的升貶幅也不一樣。

其次，央行彙整2018年底至2019年8月7日，亞洲主要經濟體貨幣對美元升貶幅，韓元重貶8.17%、人民幣貶值2.49%、新台幣貶值2.39%，新加坡、港幣分別貶值1.15%及0.10%，具有避險性質的日圓升值3.87%。

央行說明，今年韓元貶幅較大，反映韓國同時受美中及日韓貿易衝突影響，出口也明顯衰退，人民幣則反映美國打算對3000億美元中國大陸進口商品加徵10%關稅，使香港（離岸）及上海（在岸）人民幣的匯價都走貶；總體而言，今年以來，新台幣匯率貶幅小於韓元及人民幣。

儘管國際局勢紛亂，央行第三點指出，今年1至7月台灣出口雖衰退3%，表現仍優於新加坡、南韓及日本。（編輯：郭萍英）1080808

地機族
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