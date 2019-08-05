美中隔空交戰未止 一次看懂人民幣為何重貶

（中央社記者廖禹揚、劉姵呈台北5日電）美中貿易戰升溫，加上香港問題延燒，人民幣今天跳水跌破7元大關，亞股全數收黑，中國央行雖表示，貶值就像水庫水位漲落是正常現象，但市場揣測，中方可能藉此抵銷關稅壓力。

●人民幣為什麼突然重貶

外匯分析師與研究團隊表示，美元對人民幣匯率「破7」雖已在預期中，但時間仍較預期來的早，主要是因為美國聯準會（FED）預防式降息後，釋放出「鷹派」觀點，更重要的也反映了經濟現況，包括美國對中國加徵關稅、對國內經濟擔憂不減、市場避險情緒升溫等因素。

同時，美中貿易談判陷入僵局，美國總統川普進一步加徵關稅的大動作帶來的影響逐漸擴散，根據外媒報導，大和資本市場亞洲區首席經濟學家賴志文（Kevin Lai）表示，中國反制美中貿易戰升級的手段相對較少，人民幣貶值是「最直接也是最簡單」的選擇。

工商協進會理事長林伯豐也說，人民幣重貶除受美國聯準會（Fed）降息影響外，也與美中貿易對抗有關，是美中雙方在「鬥法」。

●哪些產業會受惠

川普宣布9月1日起對剩餘的3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，涵蓋範圍從資通訊科技產品到民生消費品都包括在內，人民幣重貶，業界認為可抵銷部分加稅帶來的衝擊，有利出口導向的電子零組件廠。

匯率貶值一向有利出口為主的電子業，卻對進口商不利，台灣食品業者表示，人民幣貶值對內需沒有太大影響，真正影響的是進口商，尤其大陸承諾對美擴大採購黃豆，人民幣兌美元貶值，將墊高採購成本，預料將削弱消費力。

中華經濟研究院副院長王健全對中央社記者分析表示，廠商各家計價貨幣與方式不同，若業者必須自行負擔關稅，人民幣貶值可以抵銷部分壓力；此外，若是出口至中國、並未轉銷美國的業者，以美元計價影響較小，但若是中間商以美元付款、在中國當地銷售，就會比較吃虧。

不過，王健全也指出，雖然人民幣貶值可以抵銷一些加徵關稅的影響，但也會造成中國境內資金外流的問題。

●從過去經驗看人民幣急貶

元大大中華豐益平衡基金研究團隊指出，觀察過去一年半人民幣波動狀況，2次急貶都是在特殊事件發生之後，如2018年5至6月間中美貿易紛擾開始，及2019年5月的華為事件，隨後都是在反映對經濟趨緩的擔憂，並同時伴隨資金流出。

但在市場情緒回穩後，人民幣波動轉為平穩，同時伴隨著市場資金再度流入股市，而股匯市轉折變化週期也在縮短，顯示市場對負面訊息的消化正在加快，市場較多短線上的情緒性反應，而非基本面實質性出現進一步惡化。

●人民幣還會貶下去嗎

短期而言，中國、香港兩地外資法人多數認為，人民幣仍會進一步貶值，甚至波及部分亞洲貨幣。

不過，王健全指出，人民幣既然今天已突破7元大關，後續走勢就要看美中雙方在9月1日新加徵關稅措施實施前是否有進展。

王健全說，雖然無法肯定中國是否為因應加徵關稅而放任人民幣跌破7元大關，但也可能是藉此提出警告，希望談判能有進一步結果。他認為，即將加徵關稅產品有6成都是消費材，一旦加徵關稅，會影響美國終端物價上漲，不利川普選情，可能還有轉圜餘地。

而長期來看，對於人民幣是否續貶及未來金融市場的變化，外匯分析師認為，人民幣相對其他新興市場貨幣仍相對穩定或強勢，中國出口結構也正進行調節，可望對沖部分壓力。

因此，市場對美中貿易紛擾、國內經濟趨緩已有預期，股市會迅速預先反映市場悲觀情緒，再轉為震盪格局，預估市場情緒過後回調會帶來買進的機會，預期2019年下半年股市還將有表現機會，匯市方面也會隨著資金回流而見止穩。（編輯：張良知）1080805