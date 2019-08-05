貿易戰轉貨幣戰 紡織廠早已南向布局

（中央社記者韋樞台北5日電）人民幣兌美元貶破7元關卡，可能衝擊區域市場的產業秩序。紡拓會表示，台灣紡織廠布局東南亞多年，人民幣貶值的影響不大；中鋼認為，新台幣同步重貶，鋼鐵廠受貨幣波動影響各有不同，市場供需強弱才是決定價格的重點。

美國總統川普宣布9月1日起要對中國出口美國價值3000億美元的商品加徵10%的關稅，中國大陸則以貶值來因應，增加出口競爭力，人民幣兌美元匯率5日跌破7元大關，為亞洲金融市場帶來波動，拖累新台幣兌美元以31.628元收盤，重貶2.52角，成交金額32.425億美元，成交量寫下10年來新高紀錄。

面對美中貿易戰及人民幣匯率貶破重要心理關卡，紡拓會表示，台灣的成衣業者多年前即布局東南亞，且早在川普加徵中國出口美國商品關稅前，品牌客戶即開始要求供應鏈逐步將生產線從中國移出，而川普加徵關稅的手段，只會加速推動台商將生產線從中國外移。

對於在東南亞布局的台商紡織廠而言，產品主要用美元報價，銷往歐洲或美國沒有太大問題，而且還有銷往東南亞國家間免關稅的優惠及人口紅利。

對於仍留在中國生產的台商而言，紡拓會認為，若是生產的商品供大陸內需市場，不受人民幣貶值影響；至於從中國出口的成品，人民幣貶值自然有利出口，若是成衣外銷美國時，貶值至少可以抵銷或降低一部分加徵關稅的衝擊。

在鋼鐵產業方面，中鋼表示，人民幣貶值利於出口，但新台幣也同步呈現貶值，因此要視人民幣和新台幣究竟誰貶得多，是一個隨時在變動的因素，且下游每一家鋼鐵廠客戶的產品和附加價值不一，面臨的狀況和所受影響也各不同。

中鋼指出，鋼鐵生產需要進口鐵礦砂和焦煤等原物料，貨幣貶值相對不利進口，且進口原物料占成本的比重、該反映多少、自行吸收多少，這都是業者面對的難題，而且與區域市場的供需息息相關，市場的供需強弱才是決定價格的重點，並非只從貨幣貶值單一因素來看。（編輯：張良知）1080805