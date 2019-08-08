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美國聯準會逾10年首度降息3/5

貿易戰延燒貨幣戰 專家估年底人民幣貶至7.2

最新更新：2019/08/08 17:28
人民幣兌美元匯率中間價8日貶破7元，為2008年來首次失守7元大關。學者認為，倘若貿易戰加劇，年底前人民幣最深會貶至7.2元。（圖取自Pixabay圖庫）
人民幣兌美元匯率中間價8日貶破7元，為2008年來首次失守7元大關。學者認為，倘若貿易戰加劇，年底前人民幣最深會貶至7.2元。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者劉姵呈台北8日電）美中貿易戰延燒到貨幣戰，人民幣兌美元匯率中間價今天貶破7元，為2008年來首次失守7元大關。學者認為，倘若貿易戰加劇，年底前人民幣最深會貶至7.2元。

永豐金首席經濟學家黃蔭基今天向中央社記者表示，美中貿易戰一定會持續，倘若9月1日改變為對中國貨品加徵25%關稅，屆時全球景氣一定會受傷。

他表示，綜合國際貨幣基金（IMF）與永豐金分析，美國聯準會（FED）今年下半年會連續降息，7月已經降息1碼，今年底前至少會再降息2碼；儘管IMF預估人民幣最深會貶至7.44元，但他分析今年底前人民幣一定會貶至7.2元，才可以沖銷貿易戰對美國的衝擊。

玉山金財務長陳美滿於昨天法說會表示，玉山金原本就預期人民幣今年有機會貶破7，此次稍微不同點在於，並沒有在市場先做宣示，顯示應該是中國官方政策性作法。

她認為，此次FED降息1碼應屬防禦型降息，不過她看好美國經濟表現仍不錯，年底前可能還會再降息1或2次，但不認為這就是長線降息循環的開始。

對於外資及市場紛紛喊今年人民幣會達1美元兌人民幣7.2元，陳美滿表示，現在離明年11月美國總統大選還有一段時間，除非美中貿易談判呈現僵局才會持續貶破7，否則保守一點，人民幣應該還是有機會回到6字頭。（編輯：楊玫寧）1080808

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