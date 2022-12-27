楊金龍續任央行總裁 任期至2028年2月25日

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楊金龍續任央行總裁，任期自明年2月26日起，至2028年2月25日止。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行總裁楊金龍任期將於2023年2月屆滿，全球經濟金融局勢動盪之際，總統府今天發布總統令，宣布特任楊金龍續任央行總裁，任期自明年2月26日起，至2028年2月25日止。

楊金龍自2018年2月上任後，外界關注他在有「14A總裁」之稱的前央行總裁彭淮南卸任後接棒，是否能走出自己的路。

金融圈人士表示，相較於彭淮南的強硬作風，楊金龍比較能接納不同聲音，可以看到央行貨幣政策決策更有彈性，比如今年升息搭配調升存款準備率的作法，相信周遭的人有給予建議，此舉出乎市場意料，成效也確實頗佳。

此外，近兩次央行理監事會議均非「全體理事一致同意」，楊金龍在會後記者會上坦承理事有不同意見，且轉述部分理事希望升息一碼的看法，讓外界意識到央行不是一言堂，而是鴿派、鷹派的意見並存。

楊金龍上任以來並非坦途，2018年發生美中貿易衝突，2019年底爆發疫情，2020年許多國家經濟衰退、物價負成長，今年各國則受通膨高漲所苦，挑戰一波接一波。

楊金龍在15日央行理監事會後記者會陳述上任5年的心情，他表示，這5年對央行來說是很大的挑戰，每年挑戰好像有升高趨勢，「平時如戰時」，平時也要很謹慎，面對大小挑戰都要嚴肅面對。（編輯：潘羿菁）1111227