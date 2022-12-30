外資今年賣超1.2兆 分析師：升息庫存影響明年淡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）台股今天封關，收在14137.69點，外資全年賣超新台幣逾1.2兆元寫下新高。展望2023年，外資分析師預期，升息及庫存等影響將逐漸淡化，企業獲利最快第3季明顯改善，實質利率降低及外資回流將為台股提供支撐。

國內投顧法人分析，2023年景氣還是不好，負面因素尚未完全消化，不過台股跌幅與震盪幅度不會像今年這麼大，原因包括台積電獲利下跌空間有限、股民股息或員工紅利入袋後的再投資效益、籌碼相對安定、解封有助於去化庫存。

台股今天早盤電子、金融及傳產股齊揚，終場收在14137.69點，上漲52.67點；統計2022年下跌4081.15點，跌幅約22%，年線終止連3紅。

外資瑞銀（UBS）今天以書面方式回覆中央社記者詢問，並引述瑞銀台灣證券策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾的看法。

陳玟瑾指出，2022年台股下跌原因包括升息、新台幣貶值、庫存去化及全球經濟惡化疑慮；2023年相關影響將逐漸淡化，第3季可看到企業獲利明顯改善，實質利率降低及外資回流也將為台股提供支撐。

瑞銀預估2023年底台股目標16700點，假設情境為明年上半年完成庫存去化、第3季降息。

陳玟瑾進一步分析，2023年主要議題包括景氣復甦、中國解封效益、加速投資能源轉型、供應鏈持續重組。往年當經濟成長放緩時，市場動輒下修企業獲利20%到60%；但近半年市場共識為下修2023年企業獲利約10%，調降幅度已溫和許多。

她表示，2023年第1季將是企業獲利下修最多的季度，預估第2季獲利將與第1季持平，到第3季會明顯改善，但需留意庫存去化及全球經濟惡化的不確定性，可能導致企業獲利再度下修。

第一金投顧董事長陳奕光接受中央社記者電話採訪表示，今天外資還在放假，台股量能未出，但仍看得到想抱股跨年的剛性買盤。

陳奕光認為，明年1月開紅盤機率高，到1月17日農曆封關日前，台股應該在萬四到萬五之間震盪整理。

展望2023全年，陳奕光推估台股區間將落在13000點到17000點間，第一個原因是權值股台積電明年獲利下跌空間有限，以台積電每漲1元就能推升台股約8到9點估算，如果台積電股價能漲到前波高點約508元附近，將有助於台股上攻。

其次， 他指出，2022年上市櫃公司獲利約4.2兆元，表現還不錯，只是股市虎頭蛇尾，2023年有機會看到股民把今年現金股息和員工紅利再拿出來投資。

從籌碼面來看，陳奕光分析，目前融資餘額約1670億元，來到2022年低點；相較2022年初2800多億元，等於融資減少逾4成，超過台股全年跌幅的22%，代表籌碼相對安定。而且外資在2022年上半年賣超9000多億元，下半年賣超3000多億元，顯示外資在萬六之上大賣台股，到萬四附近反而賣盤開始縮手。

此外，陳奕光指出，全世界陸續解封後，進入新生活常態，回到規律正常的內需生活，美國與中國的進口就等於台灣的出口，有助於消化庫存。（編輯：張良知）1111230