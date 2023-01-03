仲琦拓展新市場 去年第4季、全年營收創新高

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（中央社記者潘智義台北3日電）受惠新市場營運成長，寬頻接取設備品牌商仲琦科技今天公布去年12月合併營收新台幣13.8億元，年增率36%；第4季合併營收為36.8億元，年增率56%。

仲琦科技發布新聞稿指出，2022年全年合併營收123.2億元，年增率27%。不論單月、季度以及全年營收，皆創下歷史新高。

仲琦科技董事長黃文芳表示，仲琦正在轉型，2022年主要成長動能來自新市場的拓展，除了持續在北美地區導入新產品，更擴大在歐洲、亞太、南美洲等市場開發，以增強成長動能。

除了拓展新市場外，在產品方面，仲琦過去聚焦在纜線路由器（DOCSIS）相關產品線，現在朝提供網路軟硬體整合服務，以及全方位解決方案的方向前進，提供更多元且具差異化的產品。

仲琦結合明泰無線網路、光纖、5G產品，以及仲琦的有線電視纜線數據機及軟體整合能力產品，打造雲網家庭網路管理解決方案，是未來繼續成長的關鍵因素之一，未來積極擴大光纖及無線產品占比，強化產品組合。

另外，仲琦越南廠營運已上軌道，對生產效率有顯著貢獻，加上供應鏈情況明顯改善，能更有效改善庫存管控，增加在地採購比重、降低運輸成本、持續強化越南廠的營運效率。

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仲琦說明，子公司互動國際受惠國內各大業者持續加速5G基礎建置，雖然2022年大環境嚴峻，多數企業減少資本支出，但互動不受影響，仍有多項大型專案完成驗收，並於新產品及新領域的開拓上有所斬獲，年營收成長率也將近10%。

展望2023年，明泰、仲琦、互動（NCG）協同的集團綜效將持續發酵，搭配產品線豐富化、區域均衡化布局，仲琦對於今年整體營運審慎樂觀。（編輯：張均懋）1120103