鴻海15日線上嘉年華 直播遊戲員工拚iPad分獎金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海集團線上嘉年華將於15日舉辦，預計包括中國大陸、台灣、印度、越南4大地區將有表演節目，還規劃推出直播互動遊戲，包括天天打卡拿摸彩券參加線上抽獎，員工有機會抽中蘋果iPad；嘉年華當天Lucky Ball選號遊戲，若中4個以上號碼可分得獎金。

鴻海集團線上嘉年華將於15日舉辦，根據中國富士康內部鴻橋今天訊息，此次嘉年華活動以「相信鴻海」為主軸，包括中國大陸、台灣、印度、越南等4大地區將有表演節目，並規劃直播互動遊戲。

根據訊息，今天起至10日，鴻海集團員工即可線上報名觀看嘉年華活動，5日起至14日止，鴻海集團推出「天天相信」打卡活動，完成線上嘉年華報名的員工，每天1次參加打卡活動，可獲得摸彩券1張，全勤打卡代表可獲得10張摸彩券。

到15日直播線上嘉年華活動現場，集團將從打卡名單中隨機抽取幸運兒，參加線上抽獎。訊息透露，鴻海集團員工若在線上水果機抽獎，有機會抽中蘋果iPad平板電腦大獎，或者有機會抽中20萬東森幣、或其他高額彩金。

不僅如此，在15日直播線上嘉年華當天，鴻海集團員工登入活動網頁完成報到，就可玩Lucky Ball選號遊戲，每人從1至36號選填6個幸運號碼，直播活動中主持人將陸續抽出Lucky Ball的6個號碼，中4個以上號碼就可分得獎金。

訊息指出，獎金將會均分給中獎的員工，中的號碼越多，員工可分的獎金總額越大。

鴻海發言人巫俊毅日前表示，此次線上嘉年華活動採全球線上轉播，所有廠區的主管和員工都可以線上參與。

他說明，今年鴻海線上嘉年華獎金總額「絕對會比之前更好」，並採用數位方式，員工可透過集團App線上報名，也可以線上互動來摸彩、抽電動車，並參與Lucky Ball的活動。（編輯：楊凱翔）1120104