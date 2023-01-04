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環團不滿用電大戶條款 經部：今年啟動法規檢討

2023/1/4 20:24
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（中央社記者曾智怡台北4日電）環團不滿「用電大戶條款」規定過於寬鬆，經濟部能源局表示，現階段以契約容量5000瓩以上的用戶為優先推動對象，8成業者規劃於112年度完成義務履行；今年將啟動法規檢討，包含義務用戶契約容量、義務裝置容量比例等。

綠色和平組織等15個環團不滿「用電大戶條款」規定過於寬鬆，今天赴經濟部抗議，提出下調認定門檻、提高義務量、鼓勵自建發電設備等多項訴求；經濟部能源局現場允諾1個月內邀環團溝通、釐清訴求、盡可能給予初步回應。

能源局晚間透過新聞稿說明，依照用電大戶條款規定，用電大戶應於第2年（111年）申報執行計畫書，並於5年（114年）內完成義務履行。依業者申報資料說明，履行義務方式分為設置再生能源發電設備412MW（43.6%）、購買再生能源電力及憑證492.2MW（52%）、設置儲能設備41.6MW（4.4%），經濟部將協助輔導業者如期完成相關義務。

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能源局進一步指出，用電大戶條款旨在於引導企業善盡社會責任，接軌綠色供應鏈的國際趨勢，推動初期以契約容量5000瓩以上的電力用戶為優先推動對象，並建立相關典範，供其他業者參考推動，後續將視義務履行成效，依法每2年檢討相關措施。

能源局強調，再生能源發展須兼顧環境生態、成本效益與分期均衡發展，針對用電大戶條款的檢討修正，持續積極與外界溝通，了解各界意見，作為檢討及評估參考。（編輯：張均懋）1120104

#經濟部能源局
#經濟部
#用電大戶條款
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