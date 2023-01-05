新台幣升值等3因素 去年11月底國銀放款餘額罕見衰退

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（中央社記者謝方娪台北5日電）2022年11月底國銀放款總餘額降至新台幣36兆6010億元，月減512億元，罕見呈現衰退。金管會表示，從國銀授信單位放款變化觀察，主要是新台幣升值的匯兌影響等3大因素導致。

金管會今天公布本國銀行資產品質概況，截至2022年11月底止，國銀放款總餘額降至36兆6010億元，月減512億元；存款總額達51兆9837億元，月增2014億元，11月底國銀存放比續降至70.4%，連2個月下滑。

11月底國銀放款餘額罕見出現衰退，金管會銀行局副局長林志吉表示，若從授信單位觀察，主要是OBU（國際金融業務分行）放款月減高達1153億元、海外分行放款月減842億元、大陸分行放款月減61億元；僅國內總分行放款月增1544億元。

林志吉分析，OBU及海外分行放款明顯驟減，主要有3大原因，首先是10月底國銀放款餘額已到歷史新高、墊高基期；其次是新台幣11月升值，OBU及海外分行計價單位多以美元為主，換算回新台幣時，放款餘額會因匯兌因素縮水；第三是央行升息，有部分客戶提前還款所致。

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若從放款用途別觀察，國銀購置不動產放款月增637億元、購置動產放款月增44億元，不過週轉金放款月減1141億元、企業投資放款月減52億元。林志吉指出，若從放款用途解讀，11月放款變化主要和企業經營有關，「企業週轉金需求下降，需要的投資資金也減少了」。

根據金管會統計，11月放款減少前3大銀行，依序為兆豐銀月減341億元、合庫月減237億元、聯邦銀月減150億元。（編輯：潘羿菁）1120105