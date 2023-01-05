美元狂升央行調節穩匯 2022年外匯存底創8年最小增額

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央銀行今天公布2022年12月底外匯存底金額為5549.32億美元，續創歷史新高，不過和2021年底相比，僅增加65.2億美元，為8年來最小增額，美元強勁升值及央行出手調節穩匯是兩大關鍵。

央行今天公布去年12月底外匯存底金額為5549.32億美元，較11月底增加27.31億美元，續創歷史新高紀錄，外匯存底續揚的原因除了投資運用收益，主要貨幣對美元升值也推了一把。

至於2022年底外匯存底僅年增65.2億美元，為2015年以來最小增額，主因是去年金融市場變化劇烈，在美國聯準會「暴力升息」影響下，美元指數一度狂飆，非美貨幣全倒，貶勢慘重，中央銀行為了穩定匯市，連續幾個月大舉進場拋匯阻貶，外匯存底金額應聲下滑。

直到年底，美國通膨有降溫跡象，聯準會態度轉趨溫和，美元指數回落，非美貨幣才得以喘口氣，新台幣更展開升勢，從32元重返30元價位。

央行外匯局局長蔡烱民指出，2022年全年外匯存底增額有限，美元強升是一大因素，雖然年底美元回落，但回顧一整年，升值幅度還是蠻顯著；另一方面，先前央行調節匯市也有影響。

年底金融市場轉趨平靜，蔡烱民表示，以12月來看，金融市場變動較小，匯市也因為外資放耶誕假期，相對平穩。（編輯：林淑媛）1120105