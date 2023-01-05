外資2022年淨匯出4170億元創新高 通膨升息等3因素牽動

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（中央社記者謝方娪台北5日電）受美國聯準會（Fed）發言維持鷹派基調影響，整體外資2022年12月止步連2月淨匯入、轉向淨匯出，2022年全年整體外資淨匯出規模達135.8億美元，創金管會統計資料以來新高。

金管會今天公布2022年12月外資最新動向，外資單月淨匯出7.8億美元、陸資無匯出入，整體外資2022年12月合計淨匯出7.8億美元。

整體外資2022年全年合計淨匯出規模達135.8億美元，創金管會掌握的資料、即2011年以來單年淨匯出規模新高。

以2022年12月30日台北外匯市場新台幣兌美元收盤價30.708元計算，整體外資全年淨匯出高達新台幣4170億元。

金管會證期局主秘黃厚銘分析，整體外資2022年12月止步連2月淨匯入、轉向淨匯出，推測有3大原因，第一是美國聯準會發言繼續維持鷹派基調，第二是主要國家央行升息，第三是產業前景波動的不確定因素影響，以致整體外資對台股採取保守操作策略所致。

至於整體外資2022年全年淨匯出高達135.8億美元，黃厚銘指出，外資動向主要受到3大因素牽動，第一是俄烏戰爭爆發、地緣政治動盪，第二是各國通膨壓力升溫，第三是美國聯準會多次升息，市場信心受到衝擊，外資操作因此趨向保守。

根據金管會統計，2022年全年外資累計賣超上市股票新台幣1兆889.1億元、賣超上櫃股票525.97億元；陸資累計賣超上市股票7.97億元、賣超上櫃股票3.21億元。（編輯：趙蔚蘭）1120105