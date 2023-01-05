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鴻海去年營收6.6兆元創新高 年增10.47%

2023/1/5 16:23（1/5 16:49 更新）
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鴻海去年全年合併營收6兆6219.41億元，較前年5兆9944.52億元增加10.47%，創新高。（中央社檔案照片）
鴻海去年全年合併營收6兆6219.41億元，較前年5兆9944.52億元增加10.47%，創新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天公布去年12月自結合併營收新台幣6293.4億元，是歷年同期第3高；鴻海去年全年合併營收6兆6219.41億元，較前年5兆9944.52億元增加10.47%，創新高。

展望今年第1季，鴻海指出，去年12月鄭州廠區生產營運基本已回復正常，預估今年第1季營運展望與外界預期大致相當。外資法人預估第1季業績由於季節性淡季因素，較去年第4季季減25%至30%區間。

鴻海去年12月自結合併營收6293.4億元，較去年11月5510.92億元增加14.2%，比前年同期7175.83億元下滑12.3%，仍站上歷年同期第3高。

從4大產品線來看，鴻海指出，去年12月與去年11月相比，中國大陸鄭州園區生產營運已在去年12月逐步恢復正常，帶動元件及其他產品及消費智能產品呈現雙位數百分點成長。

此外，雲端網路產品客戶拉貨動能強勁，也有顯著月成長，值得注意的是，新事業電動車軟體已開始貢獻營收。

若與前年同期相比，鴻海表示，雲端網路產品其中伺服器需求旺盛，年增雙位數百分點，不過元件及其他產品非主要業務減少，略微年衰退，消費智能產品前年基期較高而年減，電腦終端產品前年在後COVID-19疫情時期需求大增，基期較高。

鴻海去年第4季自結合併營收1兆9570億元，較去年第3季1兆7466.05億元成長12.06%，比前一年同期1兆8898.26億元增加3.54%，去年第4季營收創歷年同期次高。

從4大產品線來看，鴻海指出，去年第4季消費智能及雲端網路產品表現較去年第3季和前年同期相比，優於公司預期，其中伺服器市場需求旺盛，呈現強勁雙位數百分點成長。

消費智能產品方面，鴻海指出，鄭州廠區受疫情影響第4季營運，不過去年12月已恢復正常生產，去年第4季相關業績與前年同期相比約略持平；元件及其他產品非主要業務減少，略微衰退。

展望今年第1季，鴻海指出，去年12月鄭州廠區生產營運基本上已回復正常，預估今年第1季營運展望將與外界預期大致相當。（編輯：張均懋）1120105

#鴻海
#鄭州廠區
#鄭州
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