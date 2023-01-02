鴻海旗下鴻騰砸61億元 收購德國車用元件廠

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（中央社記者吳家豪台北2日電）鴻海旗下鴻騰精密科技（FIT）今天宣布以1.86億歐元（約新台幣61億元）100%收購德國汽車線束廠PRETTL SWH集團，擴充電動車關鍵零組件實力，預計第2季完成收購程序。

鴻騰發布新聞稿指出，鴻騰看準PRETTL SWH集團產品組合專注利基型市場，與過去鴻騰在資通訊市場鎖定高毛利、高精密製造的競爭策略不謀而合。不同於車用元件製造廠傳統按圖施工，PRETTL SWH集團長期與車用客戶群緊密合作，擁有相當穩定的訂單。

鴻騰表示，此收購案短期可為鴻騰帶來約3.5億至4億歐元的年營收貢獻，未來可望創造更佳產品組合，提升鴻騰整體毛利率，並水平擴展鴻騰在電動車關鍵零組件的全球製造、銷售及技術布局，讓鴻騰在歐洲多一塊營運版圖，且是利基型的車用產品。

鴻騰表示，近年致力於改善產品組合以提高毛利率，提出「3+3」策略發展電動車、聲學及5GAIoT（人工智慧物聯網）領域，並承諾2023年3+3新產品組合將突破3成；在本案帶動下，將為3+3發展再添一顆重要成長引擎。

鴻海集團旗下廣宇線束產品是以整車一般型為主，PRETTL SWH比較偏利基型的線束，兩者有所差異。

PRETTL SWH集團擁有十多年汽車經驗，協助客戶開發、製造高階車用傳感線束及連接器與車用電源解決方案；客戶遍及傳統車廠與新創電動車廠，亦長期深耕全球大型車用一、二階供應商。

鴻騰表示，PRETTL SWH集團旗下3大事業體感測器部門、車用電源管理部門、連接器數據傳輸系統部門，分別對應鴻騰現有電動車策略發展方向「電源管理、車聯網以及人機介面」，可為客戶帶來更全面解決方案。

PRETTL SWH集團總部位於德國普富林根（Pfullingen），在全球13個國家與地區設有18個分支機構，約有全球8000名專業員工。（編輯：林興盟）1120102