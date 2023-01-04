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美晶片商輝達攜手鴻海 打造自動駕駛車用平台

2023/1/4 09:11（1/4 10:00 更新）
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美國晶片設計巨頭輝達與鴻海將共同開發自動駕駛車用平台。圖為輝達DRIVE Orin系統單晶片。（圖取自輝達網頁nvidia.com）
美國晶片設計巨頭輝達與鴻海將共同開發自動駕駛車用平台。圖為輝達DRIVE Orin系統單晶片。（圖取自輝達網頁nvidia.com）
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（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國晶片設計巨頭輝達（Nvidia）與鴻海集團今天宣布建立夥伴關係，將共同開發自動駕駛車用平台。

路透社報導，鴻海將扮演一線製造廠的角色，運用輝達的NVIDIA DRIVE Orin系統單晶片為全球車市生產電子控制單元（ECU）；這種晶片是專為處理自動駕駛車中，同時運行之大量應用程式和深度神經網路所設計的產品。

近年來，電動車和自動駕駛車開發商一直苦於應付不斷攀升的成本，以及在提高產量方面遭遇的困難，輝達說，包括即時處理感測器資料晶片等技術，將有助鴻海克服其中一些挑戰。

輝達表示，此次合作將使其能夠擴大規模，以滿足對自駕和聯網汽車晶片日益成長的需求。

去年在美國俄亥俄州收購一座汽車製造廠的鴻海說，其生產的電動車將配備輝達DRIVE Orin及DRIVE Hyperion感測器的自動駕駛電子控制器，為車輛提供高度的自動駕駛功能。

鴻海科技集團軟體研發中心資深協理葉光釗表示：「此次與輝達的策略合作，除了使鴻海能夠提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。這是一個經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與機會的過程中，徹底發揮雙方各自的獨特優勢。」

輝達自動駕駛車部門副總裁達爾（Rishi Dhall）說：「我們與鴻海科技集團的合作，將為開發智慧駕駛解決方案的OEM廠商提供世界級的供應商，而該供應商能大規模量產NVIDIA DRIVE Orin平台。鴻海科技集團亦決定在其電動車產品上使用DRIVE Hyperion感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120104

#輝達
#鴻海
#自動駕駛
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