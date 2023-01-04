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鴻海策略結盟輝達 開發車用自動輔助駕駛控制器

2023/1/4 09:58
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天與晶片設計大廠輝達（Nvidia）宣布建立策略夥伴關係，雙方攜手布局車用及自動駕駛平台。鴻海指出，可在輝達DRIVE Orin的產品上，整合其他電子控制元件，開發設計製造自動輔助駕駛控制器ADCU。

輝達於美國時間3日新聞稿中指出，鴻海集團將成為輝達的第一階（Tier 1）製造商，生產輝達以DRIVE Orin系統單晶片（SoC）設計為基礎的電子控制元件（ECUs），鎖定全球車用市場。

電子控制元件晶片是專為處理自動駕駛車中，同時運行的大量應用程式和深度神經網路所設計的產品。

對此鴻海接受中央社記者詢問表示，集團獲得授權成為輝達的車用第一階（Auto Tier-one）合作廠商。鴻海可在輝達DRIVE Orin的產品上，整合其他電子控制元件，開發設計製造自動輔助駕駛控制器ADCU（Autonomous Driving Control Units）。

鴻海指出，與輝達等廠商合作，主要是結合各家優點，基於鴻海委託設計製造服務（CDMS, Contract design and manufacturing service）的商業模式，提供自動輔助駕駛解決方案。

產業人士指出，鴻海自身也布局車用電子控制元件平台，也自行開發車用微控制器晶片開發平台和相關矽智財（IP）專利，目前鴻海並沒有製造車用電子控制元件的規劃。（編輯：楊凱翔）1120104

#鴻海集團
#輝達
#美國
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