鴻準砸數十億元擴大布局生技業 2023年拚併購

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（中央社記者吳家豪台北27日電）鴻海集團旗下機殼廠鴻準精密今天宣布投資2家生技新創團隊，並與1家簽訂合作備忘錄。鴻準投資長洪偉仁說，鴻準轉型布局生技產業，累計投資金額已達新台幣數十億元，正在評估併購標的，2023年一定會有結果。

鴻準今天在台北三創生活園區舉辦H.Spectrum+ Demo Day活動，由10組優秀新創隊伍進行總決賽，競賽團隊除了進行3分鐘簡報，現場也擺設展示空間，讓投資界及產業界代表近距離與團隊溝通交流。

洪偉仁指出，過去H.Spectrum利用創業培訓平台，藉以翻轉年輕人就業困境、翻轉醫界培育人才的觀念、翻轉生醫創業的可能性，以期為生醫產業帶來更多可能與人才，至今已培育超過80組新創團隊，包括400名醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才。

洪偉仁說，生醫產品具有少量多樣特性，且法規複雜，有別於一般消費性電子產品。鴻準近2年籌組以生醫人才為主的核心團隊，負責生技相關投資及生產製造策略，加速生技產業布局，未來也會考慮生技產品CDMO（委託開發暨製造服務）。

他表示，鴻準正在評估併購生技公司，透過國外大型投資銀行及顧問公司了解潛在併購標的，明年一定會有結果。今天宣布與3家新創團隊合作後，鴻準會進行更深入的討論，審慎評估每個團隊的實際投資金額。

談到鴻準跨足生技製造的優勢，洪偉仁指出，鴻準過去在資通訊及消費性電子產業有很好的經驗，這2年產業共同面對的問題是零組件短缺，鴻海集團在這方面有很大優勢，而且新創公司往往受限於規模較小，不易找到零組件供應商合作，透過鴻海集團力量可以有效解決。

鴻準董事長呂軍甫在Demo Day活動致詞表示，鴻準自2021年起啟動生技產業投資，今年鴻準接手原本隸屬於永齡基金會的生醫創業加速器H.Spectrum，加值為H Spectrum+，象徵不斷精益求精，除了選出優秀的新創團隊加以勉勵外，未來也將透過專業的商業運轉思維，從團隊輔導延伸至資金投資，協助所有團隊加速商轉並順利邁向國際。

呂軍甫說，未來鴻準將整合各項資源，持續投資大健康事業與精準醫療領域，成為一流創業家的培育基地。

本次Demo Day由美商宇心生醫獲「創新技術獎」、上頂醫學影像得「市場潛力獎」、瑞愛生醫拿「ESG（環境保護、社會責任、公司治理）創新獎」、捷絡生物科技奪「矚目新秀獎」、巨量移動科技摘「創新商模獎」。

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今天活動宣布獲得鴻準投資的團隊包括上頂醫學、美商宇心生醫。其中，上頂醫學影像以超高精度的AI（人工智慧）影像解析，可早期發現腦神經病變；宇心生醫因12導層心電圖被鴻準選中，未來可望將醫院的心電圖服務導入家庭，讓民眾在家就可即時監測心律。

在團隊合作部分，鴻準與瑞愛生醫簽訂合作意向書。瑞愛生醫透過最新的光學檢測技術，將食安檢測儀器微型化，可導入團膳單位及家庭進行食安檢測。（編輯：張均懋）1111227