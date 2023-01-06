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樺漢去年營收創新高 神基連2年突破300億元

2023/1/6 21:36
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（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠樺漢受惠於半導體產業等主要客戶擴大業務合作範疇，今天公布2022年12月合併營收約新台幣143.1億元，月增14.6%，年增18.6%，創單月新高；2022年全年營收達1204.5億元，年增24.7%，締造歷史新紀錄。

強固型工業電腦廠神基投控2022年12月合併營收約25.51億元，月減16.27%，年增1.02%；累計2022年全年合併營收324.76億元，年增7.95%，符合公司預期，且連續2年突破300億元大關。

樺漢去年第4季及全年營收皆改寫歷史新高，第4季合併營收達373.3億元，季增16.9%，年增23.8%；2022年全年合併營收達1204.5億元，年增24.7%。

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樺漢發布新聞稿表示，受惠於半導體產業、智慧金融、娛樂博弈等主要客戶擴大業務合作範疇，帶動集團旗下3大事業體營運規模提升。

樺漢指出，主要3大事業體包括系統整合、工控設計、品牌通路2022年全年營收，分別年增46.2%、28%、6.2%；樺漢個體2022年全年營收達125.23億元、年增1.48倍，不僅是推動集團全年營收突破1200億元、超越原先目標的重要關鍵，且在集團優化營運結構下，有機會挹注獲利表現。（編輯：林興盟）1120106

#樺漢
#神基投控
樺漢
樺漢11月營收創單月新高 前11個月首破千億元 工業電腦廠10月營收 研華、樺漢創同期新高
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