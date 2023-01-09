洋基、聖暉、朋億營運旺 去年營收創新高

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（中央社記者張建中新竹9日電）無塵室廠洋基工程去年總營收逼近新台幣140億元，創新高。聖暉及子公司朋億去年營收分別達282.6億及85.93億元，同創新高。

洋基自結去年12月營收14.18億元，月增10.97%，創次高，僅次於去年6月創下的14.6億元紀錄；洋基去年總營收達139.7億元，創新高，成長31.04%。

洋基表示，半導體、印刷電路板及光電廠客戶持續推進先進製程，並擴充生產規模，對無塵室需求熱絡，是去年業績創高主要動能。

洋基指出，去年第4季新承接半導體及印刷電路板廠無塵室機電工程合約67.6億元，在手訂單金額達217億元，將有助今年及明年營運維持穩健成長動能。

因應電子廠紛紛前往東南亞布局設廠，洋基表示，近期規劃赴泰國設立據點，就近服務客戶。此外，洋基計劃跨足商辦大樓機電空調設備工程市場，期能為營運注入成長動能。

聖暉去年12月營收達27.7億元，創同期新高；全年總營收282.6億元，創新高，年增近40%。聖暉表示，台灣及中國地區專案依進度施作，是營運創高的主要動力。

聖暉指出，半導體廠紛紛下修資本支出計畫，不過，客戶在建專案工程依然維持良好進度，將有助今年第1季營運維持穩健成長。除台灣及中國接單暢旺外，東南亞訂單也可望倍數增長。

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朋億去年12月營收8.23億元，年減7%；全年總營收85.93億元，創新高，成長37.27%。朋億表示，兩岸半導體客戶對高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統與工程服務需求強勁，是推升營運創高主要動能。

朋億表示，目前在手訂單依然維持高檔水位，今年第1季營運展望審慎樂觀，將透過掌握原料採購與交期、優化自動化生產效益等，確保未來營運持續成長。（編輯：趙蔚蘭）1120109