布局先進地熱 能源局：朝引進國外技術方向推動

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（中央社記者曾智怡台北9日電）經濟部今天舉辦2023台灣國際地熱論壇，探討先進取熱技術、鑽井及材料、新電廠開發技術等6大議題；能源局表示，為布局國內先進地熱開發，將朝引進國外技術方向推動。

2023台灣國際地熱論壇由台灣地熱資源發展協會發起，並協助邀請國外地熱開發重要廠商，以實體會議搭配線上直播方式分享國外先進地熱最新發展技術與趨勢。

本論壇邀請來自美國、紐西蘭、德國、新加坡、瑞典、義大利等11名於地熱開發不同領域人士擔任講者，分享國外先進地熱開發技術、電廠成功商轉與管理經驗、酸性管材選用等，吸引國外廠商逾30家、國內產官學研各界逾400人共同參與。

經濟部能源局透過新聞稿說明，本次論壇內容包含6大議題，包含台灣地熱推動現況、先進取熱技術、鑽井及材料、新電廠開發相關技術、其他新地熱開發相關議題、國內案場介紹等，以及地熱發展與談。

能源局表示，先進地熱取熱技術部分，由國外廠商分別就傳統地熱發電及創新混合利用開發模式、單井環孔取熱技術及封閉式迴路系統取熱發電技術進行分享；鑽井及材料部份則從地層物理特性的掌握到商轉電廠的推動經驗，乃至酸性地熱井套管材料選擇，皆有完整介紹。

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與會者也分享地熱各類技術及案場實務開發相關經驗，包含如何提高既有地熱井產能，以增加發電量的技術及相關監測議題，並安排國內主要地熱開發商說明案場開發現況，包含宜蘭清水地熱、台東金崙地熱以及國營事業所主導的仁澤與土場案場。

地熱發展與談部分，則由能源局局長游振偉與國內外開發商就台灣推動先進地熱可能合作模式、國外業者投資考量及期待政府資源投入項目進行交流，以瞭解國外產業對於投入台灣地熱開發的想法，朝向引進國外技術、布局國內先進地熱開發之路邁進。（編輯：潘羿菁）1120109