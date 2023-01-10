投信估Fed升息第2季可能到頂 首季投資債優於股

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（中央社記者潘智義台北10日電）野村投信投資長周文森今天在記者會表示，雖然通膨逐步緩和，但不會完全消失。因此，經濟可望軟著陸，美國聯準會（Fed）卻在明年才有可能降息。

周文森（Vincent Bourdarie）指出，這波景氣循環真正該留意的是消費端數據，目前美國就業市場良好，消費者信心與服務業採購經理人指數（PMI）數據表現不錯，雖然未來兩季消費需求可能放緩，但不至於崩跌；建議第1季投資債優於股。

野村投信固定收益部主管謝芝朕認為，今年第2季美升息可能到頂，但現階段要留意的是美國企業公布財報，時點將落在農曆新年假期。

謝芝朕說明，2022年債券市場受通膨居高不下影響，聯準會強勢升息，又有地緣政治風險，造成債券價格大跌，中國清零政策衝擊新興債市、亞洲債市。不過，2023年可望獲得緩解，主因通膨逐步降低，美聯準會今年有機會停止升息。

以美國聯邦基準利率而言，他表示，市場普遍認為今年6月可望達5%高點。不過，市場已開始反映債市利多，美10年期公債殖利率在2022年10月來到4.24%，應是波段高點。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐直言，2023年景氣谷底有多深，目前仍難以判斷，但看好美股前景，產業投資可掌握國防、區域、能源、醫療到供應鏈的安全，以及各國保護主義下衍生的商機。

雖然通膨趨緩，但呂丹嵐強調，仍處於10年以來相對高檔，高利率並沒改變投資行為，加上勞動力因結構因素短缺，也影響許多產業表現；金融業則可受惠高利率環境，有不錯表現。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，台股持續隨美股震盪，即將舉行的法人說明會、陸續公布的美企業財報充滿變數，但高通膨、升息影響將淡化，隨庫存下降及獲利下修告一段落，股市將走出整理格局。

姚郁如建議，可聚焦半導體、高速運算、人工智慧（AI）、伺服器、電動車、紡織、金融等族群。（編輯：趙蔚蘭）1120110