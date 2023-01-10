加速傳統機組退役與轉型 台電推燃煤備用方案

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（中央社記者鄭鴻達台北10日電）經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天指出，在加強電網穩定及傳統機組轉型過程中，台電有幾項工作主軸，其一為「減煤備用」，作法包括加速亞臨界燃煤機組退役，或以超超臨界機組試驗混氨以降低碳排，並將燃煤機組做為能源轉型過程中的備用方案。

曾文生今天出席「2023天下經濟論壇」活動，並參與「 能源轉型：台灣綠電的未來挑戰」座談，說明經濟部與台電對於台灣再生能源及電力供應發展的方向與作法。

對於電網穩定供應及現有傳統機組轉型，曾文生指出台電有3大工作主軸，首先是擴大綠能，這包括「風光熱海」等再生能源的發展；第二，要有能快速啟停的發電機組，以匹配再生能源發展，因此燃氣發電將是能源轉型過程中重要的橋接能源。

第三為減煤備用。曾文生說明，台電正在加速讓興達、台中等火力發電廠的亞臨界燃煤機組退役，至於林口、大林電廠的超超臨界燃煤機組，則正在研究混氨發電，以降低碳排。

不僅如此，曾文生表示，燃煤機組未來能作為備用用途。他說明，燃煤儲存較其他燃料方便，所以在減煤方向上，台電會把燃煤機組與燃煤儲備作為備用，使電網在能源轉型過程中能多一個「水庫」，以維持穩定供電。

曾文生也表示，為穩定電力供應，經濟部有幾項作法，首先是在平均電價不變前提下，拉長夏月電價，盼抑低夏季用電；其次，引入電力交易平台，以需量反應抑低用電負載，提高供電穩定；此外，投入新台幣5645億元，推動10年期的強化電網韌性計畫。

曾文生指出，台電近期有幾項作法的變化，首先是透過價格機制的設計，以需求配合供給，作法包括挪移用電時間帶、需量反應等都是，此外，台電也有工具可使供給配合需求，例如抽蓄發電，不過這部分主要應用於夜尖峰。

第二項轉變，是去年台電發電機組的妥善率提高。他解釋，台電利用分散的時間，把握機會保養發電機組，例如在週末時，在確保備轉容量率前提下，將部分機組拉下來進行維修，以提升妥善率。

對於未來綠電及電網等發展趨勢，曾文生點出電動車潛力。他說，在未來愈來愈多電動車併網後，若有雙向充電樁，龐大數量的電動車將成為讓電網更穩定的儲能設施，這不但將改變建築設計，也使電動車成為家戶中最大的儲能設備。

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曾文生也提及，當今全球石油公司都在努力投入兩件事，一為地熱發電，一為CCS（碳捕捉與封存）。他解釋，石油公司過去為了挖石油，因此有最好的鑽井與探勘技術，這些同時也是探勘地熱與碳捕捉最重要基礎。

此外，曾文生也表示，石油業也在進行大幅度轉型，其中包含氫能的運用。他解釋，過去用於載運原油、液化天然氣的許多船舶，未來這些貿易型態可能被液態氫、液態氨等取代，且氫與氨的產製，也將成為能源產業重要的發展方向。（編輯：趙蔚蘭）1120110