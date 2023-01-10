林百里：疫情後更多智慧轉型 廣達業績會更好

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（中央社記者吳家豪台北10日電）筆電代工廠廣達今天舉辦尾牙旺年會，董事長林百里說，疫情後有越來越多智慧轉型需求，將使得廣達業績更好；廣達已經轉型智慧製造，在醫療與行動應用也取得很大成果。

廣達睽違3年舉辦旺年會，席開超過千桌，找來歌手A-Lin、周蕙表演，現金獎最大獎為新台幣30萬元，總獎金超過5300萬元。

林百里致詞表示，過去3年COVID-19疫情驅動很多新科技，改變很多人的生活與工作習慣，迎向一個新紀元，轉型發展智慧型生活、工作、行動、製造和教育，帶給廣達非常大的機會。

林百里指出，廣達已經智慧轉型，製造方面已大部分自動化、機器人化，甚至機器人也是廣達自己製造；廣達也進軍醫療及行動應用，都獲致很大成果；疫情後有越來越多的智慧轉型，將使得廣達業績更好。

廣達副董事長梁次震說，過去這3年好像人生縮影，有高潮也有低潮，生活與整個社會脈動千變萬化。廣達2020年碰到疫情，眼看2個月都沒事做，卻帶來另一波需求，由Chromebook筆電帶動業績成長，其他產品也大步往前走。

梁次震表示，2021年廣達筆電做得很好，出貨量約7500萬台創新高。2022年雖然筆電出貨量沒有繼續爬升，但其他產品例如伺服器等持續發展，全年營收寫下新高，來到1.28兆元。

梁次震也提到，去年面臨包括通貨膨脹與俄烏戰爭，國際局勢、美中兩強鼎立的壓力，都讓2023年成為蠻挑戰的一年。（編輯：林淑媛）1120110