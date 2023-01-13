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金寶：今年嚴控費用提升獲利 全年有望保持成長

2023/1/13 19:10
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（中央社記者吳家豪台北13日電）新金寶集團執行長暨金寶電子總經理陳威昌今天表示，金寶今年目標是嚴格控管費用、提升獲利，第1季客戶展望比較保守，金寶透過多元產品組合可發揮互補效果，全年仍有機會保持成長。

睽違3年，新金寶集團舉辦實體旺年晚會，旗下金寶、泰金寶-DR、康舒等企業一同參與，席開406桌，最高獎金新台幣10萬元。

陳威昌會前接受媒體採訪指出，2022年是金寶成長與豐收的一年，有非常多元的產品組合，在全球生產基地布局比較早，員工向心力強，從2020年到現在台北員工總數下降，營收卻成長，因為在公司內部推動更好流程及自動化。

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他說，金寶2023年設定目標是嚴格管控費用，當業績成長到一定程度，開始更嚴謹控管費用，希望在業績成長同時能再提升獲利。金寶也加強研發投資，部分新產品具備高附加價值。

展望今年第1季，陳威昌說，客戶給的展望比較保守，但有微調往上，不同產品有不同方向，金寶產品涵蓋儲存、網通、計算機、消費型家電、手持設備、印表機等領域，透過這些產品組合，比較容易在經濟起伏時發揮互補效果，今年全年度仍有機會成長，但要非常努力。（編輯：張均懋）1120113

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陳威昌
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