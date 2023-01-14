早餐美芝城加碼投資10億 台南擴建新廠

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（中央社記者張榮祥台南14日電）知名早餐連鎖餐飲美芝城預定投入新台幣10億元，在台南科技工業區擴建全新廠房，今天舉行新廠動土儀式。新廠面積2.9公頃，完工後預估每年增加15億元以上的產值。

早安美芝城自有1800坪中央工廠，嚴格把關食材生產品質；重金打造專業倉儲與低溫物流車隊更扮演新鮮配送重要關鍵。從生產到配送的每個環節嚴格要求，帶給顧客高標準消費感受。

依南市經濟發展局投資商務科資料，新廠面積2.9公頃，完成後可創造300個以上就業機會，以及每年增加新台幣15億元以上產值，為「吃早餐」這件事提供更多能量，也為台南市產業發展帶來正面助益。

台南市長黃偉哲出席今天動土儀式，感謝「美芝城」總經理李松田肯定市府團隊打造優質投資環境，持續擴大投資、深耕台南。期待進一步帶動早餐市場的發展及升級，可就近服務台南地區及眾多的連鎖店，將健康、美味的早餐文化深植大家心中。

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經發局新聞稿表示，美芝城為台南漢堡、三明治早餐的創始店，從1983年開設第一家「美而美漢堡店」，進而轉型成立「早安！美芝城」加盟體系，投入台灣西式早餐市場，並站穩台南第一品牌；2017年更啟動新店觀打造計劃與知名設計師合作，賦予店面空間美感，透過延伸「家」的概念，顛覆一般人對早餐店想像。

為積極營造投資環境，南市府成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業各類型投資服務，秉持依法行政、公開透明加速審查作業，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙。（編輯：孫承武）1120113