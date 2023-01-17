繳回頻譜「台台併」恐破局？台灣大：靜待NCC審議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏、蘇思云台北17日電）外傳NCC擬通過兩大電信合併案，但要求自主無償繳回或轉讓超額頻譜，恐致「台台併」生變；台灣大表示靜待NCC決議；業界則認為，台台併破局將不利台灣大產業地位。

國家通訊傳播委員會（NCC）18日上午將審查「台灣大併台灣之星」、「遠傳電信併亞太電」兩大電信合併案，但傳出NCC將要求台灣大和遠傳一年半內繳回超標頻寬，以及維持兩小業者原費率1至2年以上。

市場也傳出，台灣大對於要求一年半內繳回頻寬不滿，認為來不及整併網路系統，無償繳回也會重傷企業權益，台台併更可能因此生變。

面對市場傳聞，台灣大表示靜待NCC決議。

NCC表示，案件會考量申請人遠傳、台灣大哥大、利害關係人中華電信，以及學者專家的意見再做出決定。截至今天下午5時30分，尚未收到台灣大哥大撤回申請案通知。

數位部表示，持續跟NCC密切溝通並已有共識，基於政府一體，同心協力處理合併案。

數位部已在去年9月底列席NCC聽證會提供鑑定意見，後續陸續函復NCC詢問議題；去年12月19日參與NCC召開研商「電信事業申請合併所涉無線電頻率管理相關事宜」會議，並在會後提供本部書面補充意見，供NCC參考。

「台台併」1GHz以下頻寬超標1/3，多出來的10MHz頻段該不該繳回，成為電信業界近期最大的攻防戰場，台灣大先前已數度援引有無線電頻率使用管理辦法第12條第4項表態，條文指出「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，合計頻寬不受1/3限制。

但消息傳出，NCC擬要求遠傳與台灣大哥大各自針對超標部分限期完成超額頻寬處置，並開出3種處理方式，包括自主無償繳回、轉讓或與其他電信事業交換。

元智大學資訊管理學系教授周韻采表示，電信業者所擁有的頻寬都是依NCC規定拍賣、支付價金所取得，具對價關係，在執照有效期間內有頻率使用權利，NCC是否因為併購而收回有對價關係的頻寬本有疑問，且至少不能無償收回。

至於轉讓或與其他電信事業交換方面，周韻采認為，恐也會有問題，目前的1/3上限若沒有解除，能接受頻譜轉讓或交換的業者只有中華電信，這恐怕也是另類圖利。

至於NCC對頻譜超標處置，是否導致「台台併」破局，台灣大哥大總經理林之晨先前提到，與台灣之星的合約還是在，但「你跟一個朋友18歲約好以後要結婚，等到28歲人生狀態都不一定一樣了」，他以此舉例「時間拖久後，客觀條件會變」，而任何一方都有終止合併案的權利，且最後都會再經過台灣大董事會核准，董事會依據對公司利益是否有正面影響再做決議。

業界人士則指出，「台台併」破局應該不會發生，台灣之星在虧損難以彌補的狀況下勢必退場，而面對都握有千萬用戶規模的中華電、新遠傳，台灣大恐怕不會真的甘於當「老三」，台台併破局恐對產業地位十分不利；但不排除要求台灣之星合併交易金額再降價，以彌補無償繳回超標頻譜的損失。（編輯：林淑媛）1120117