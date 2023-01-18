浮動式風場示範計畫改限浮台數量 擬第4季完成遴選

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（中央社記者曾智怡台北18日電）能源局今天公布新版離岸風電浮動式風場示範計畫，單一申請案裝置容量，由原先50MW調整為設置6至12座浮台，容量有望增加逾3倍；完工併網年度也從2026年調整至2028年，預計今年第4季完成遴選。

另外，評選方式首納與國內合作研提產學研合作計畫，合作範圍包含風場設計、製造、運維等，並給予研發資源補助，以培養在地能力。

自去年8月能源局公布離岸風電浮動式風場示範計畫，業界陸續表達希望提升單一申請案容量、延後完工併網年度，能源局今天舉辦離岸風電浮動式風場示範規劃說明會議，公布最新調整。

首先，為驗證浮台受風力、波浪、海流交互作用特性，調整以浮台座數計算，吸引不同浮台技術投入示範，同時兼顧海域空間利用及技術，單一申請案裝置容量，由原先不超過50MW，調整為設置6至12座浮台；以一座浮台單機容量15MW來計算，容量範寬至90到180MW。

第二，原規劃2案，修正為原則2案，得視情形增加1案。能源局官員說明，若申請人所提計畫內容規劃具體且執行可行性高，視評審情形，較原規劃彈性增加示範案件1案，以提高示範計畫成功率。

第三，參考固定式示範案建置時程（完成選商到完工併網約7年），加以考量已有固定式相關法規及配套措施，完工併網年度由2026年調整至2028年；也就是說，完成選商到完工併網時間從原先4年增加至6年。

至於評選方式，除審查技術及財務能力外，納入與國內合作研提產學研合作計畫；技術能力占60分、財務能力占30分、國內合作占10分。官員說明，開發商與國內產學研合作計畫，範圍包含風場設計、製造、運維的合作，到基礎設施精進規劃等。

考量國內尚無浮動式風場開發經驗，為了鼓勵研發，亦新增研發補助機會，由開發商與國內產學研單位共同研提合作計畫，透過既有科專補助審查機制，例如業界能專、A+計畫等，給予研發資源補助。

官員表示，目的在鏈結開發商與國內相關產學研單位進行合作，包含設計、製造、運維技術或基礎設施（港埠、電網）精進等，以培養在地能力。

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能源局表示，預計今年第4季選定示範計畫業者，遴選資格為不得重疊海域敏感區域、環評專案小組初審通過，且場址需位於低潮線外，由申請人自選場址區位；得標者適用浮動式示範風場躉購費率。

能源局長游振偉表示，會中業者對於由容量改成浮台數量、時程調整較無意見，但關切躉購費率公布時間、契約內容草案，以及區塊開發選商空間範圍重疊問題等，能源局將在2月6日前請業者回饋意見後，再擇日對外說明。（編輯：張均懋）1120118