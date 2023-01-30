傳轉任兆豐金控董事長 呂桔誠：我與台銀情感深厚

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（中央社記者張璦台北30日電）大年初九迎開工，台銀董事長呂桔誠今天指出，今年台灣經濟會穩健成長，春節前，台銀換新鈔達新台幣667億元、年增30%，顯示民間消費力道漸漸復甦。

隨新內閣、新財政部長人事底定，料將牽動公股人事洗牌，外傳呂桔誠可能轉任兆豐金控董事長，呂桔誠表示，「我沒聽說，我跟台銀情感很深厚，希望所有台銀同仁仍然堅守崗位」，過去幾年已有打下一些基礎，希望今年繼續開花結果。

台灣銀行今天舉辦2023年新春慶開工活動，呂桔誠表示，台銀春節假期前兌領新鈔服務達66萬人次，ATM達199萬次，金額總計667億元、年增30%；春節連續假期間，ATM提領逾70萬筆，補鈔2688趟，動員員工逾萬人次，讓民眾領新錢、迎好運。

回顧去年，呂桔誠說，全球經濟受俄烏戰爭、通膨升溫、主要國家央行升息，以及COVID-19疫情反覆等因素干擾，增添銀行業經營挑戰，不過，在全體員工努力下，台銀稅前盈餘191億元，加計政策性負擔達288億元，締造歷年佳績，逾放比0.09%，備抵呆帳覆蓋率1458%，維持在優質水準。

呂桔誠表示，去年台銀新承作房貸2030億元、淨增加近600億元，截至去年底，總房貸餘額9989億元、逼近1兆元大關，台銀房貸業務聚焦青安、公教，逾放比0.09%，且損失率僅0.0009%；他預估，台銀今年房貸業務也能延續去年步調有所成長。

針對「三駕馬車」經營策略，也就是政府部門、企業金融及消費金融業務，呂桔誠表示，目前是各約33%、形成正三角，資產結構穩健。

呂桔誠表示，隨國內及邊境疫情管制陸續鬆綁，民間消費逐漸復甦，投資台灣3大方案持續落實，今年台灣經濟可望穩健成長，以中小企業為骨幹的台灣產業，像玉兔一樣敏捷跳躍，充滿活力且堅韌，穩步前行。（編輯：林淑媛）1120130