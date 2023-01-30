大同標大安超高壓變電所設備案 預計2025年竣工

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（中央社記者潘智義台北30日電）大同公司今天宣布，獲得台電電網強韌計畫的大安超高壓變電所345kV電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案，總計新台幣19.3億元，全案預計2025年竣工。

大同發布新聞稿指出，繼2022年底標得低壓智慧電表新台幣17.8億元、冬山超高壓變電所儲能案26.25億元後，今天再標得大安超高壓變電所345kV電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案。

大同指出，大同重電營收2022年與2021年相較，成長超過3成，截至2022年底，在手訂單約55億元，受惠台灣內需增加、台電電網強韌計畫、再生能源與儲能變電站需求，訂單能見度已看到2025年底。

大同說明，大安超高壓變電所即為電網強韌建設計畫主軸「推動分散電網工程」的重要項目之一，位於台北市東區市中心大樓，是首都核心變電樞紐，其冷卻系統與變壓器、電抗器設備裝置位置高度落差達100公尺之高，創下重要關聯設備裝設位置落差最大紀錄，為全世界首例。

大同表示，重電事業團隊需克服設備冷卻能力、水管路可靠性、設備安裝工法挑戰，確保都會變電所最高安全。該案完工後將刷新國內電力工程界紀錄。

大同強調，為台灣唯一擁有發電、變電、輸電、配電與節電領域產品的全方位電力整合製造商，將全力爭取台電增設28座變電所案及電網強韌計劃相關商機。（編輯：林興盟）1120130