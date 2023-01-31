宏碁攻教育筆電市場 導入永續設計與回收材料

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（中央社記者吳家豪台北31日電）電腦品牌廠宏碁今天發表3款耐用型TravelMate教育筆電、4款Chromebook教育筆電，採用永續設計及回收材料，其中TravelMate系列導入休息提醒、螢幕距離提醒等功能。

宏碁發布新聞稿指出，TravelMate B5 14筆記型電腦最高搭載第12代Intel Core i3處理器，並配置14吋HD顯示螢幕，或可選配FHD顯示器。

全新11吋TravelMate B3 Spin 11可選配Wacom AES手寫筆，增加使用靈活性；TravelMate B3 11的電池續航力長達9.5小時。

新款TravelMate B系列筆電支援Acer User Sensing技術，结合休息提醒、螢幕距離提醒及其他用戶感知技術，能幫助減少眼睛疲勞，並獲得軍用及耐用性認證，能承受高達122公分的高度跌落衝擊，透過加強I/O連接埠及防潑水鍵盤，可保護內部零件避免損壞。

此外，Acer Chromebook Vero 712為首款針對教育領域發表的Chromebook Vero系列，部分機身採用消費後回收塑料（PCR），包括機殼和螢幕邊框材質的30%、鍵盤的50%；產品包裝也使用100%再生紙漿。

宏碁另推出3款Chromebook耐用型機種，皆搭載最新Intel N100和N200處理器，可選配4G LTE連網功能，採用回收材料、永續包裝和節能設計。（編輯：趙蔚蘭）1120131