張衍義：海運歷經2年破紀錄獲利 今年將有3挑戰

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（中央社記者賴言曦台北1日電）中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長、長榮海運董事長張衍義今天表示，海運界歷經2年破紀錄獲利的「神鬼奇航」激情後，今年將面臨全球經濟下滑、運價走跌、艙位供給增加等3項挑戰。

航運界今天舉辦2023年春節團拜，張衍義致詞時表示，過去2年，海運業在營收上有破紀錄的獲利，但在「神鬼奇航」的激情過後，今年即將面臨3項挑戰。

張衍義指出，第1個挑戰是全球經貿下滑，無論國際貨幣基金（IMF）或其它重要調研機構皆看衰今年全球經濟成長。

張衍義說，第2個挑戰對運輸業來說則是關鍵，就是運價走跌；今年初上海航運交易所公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），較2022年初的最高點下滑超過8成，其中又以美西、歐洲線下滑幅度最明顯，跟過去相比也減少超過80%。

張衍義表示，第3個則是艙位增加，今年不少新造船下水，若經濟沒有跟上艙位供給成長幅度，或許航運業會走上削價戰，這是航商最不樂見的，除非船公司能大幅度調整運力，否則若運價戰持續，美西、歐洲等重要航線恐難逃跌破榮枯線，影響船公司獲利，小型航商甚至可能將出現虧損。

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張衍義指出，但如果俄烏戰爭提早結束，預估將為通膨、能源危機帶來緩解，刺激終端市場恢復正常消費，對航運業來說這是最重要的。

陽明海運董事長鄭貞茂則在受訪時指出，以總體經濟來看，目前還沒看到復甦的強烈訊號，另外中國官方雖然積極穩定經濟，並採取解封措施，但目前貨櫃碼頭貨量還沒有很多，因此中國解封對拉抬經濟的效果何時顯現，仍有待時間觀察。（編輯：楊凱翔）1120201