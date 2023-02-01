新會期3立委擬提媒體議價法案 學者籲建立協商依據

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（中央社記者蘇思云台北1日電）學者今天表示，目前已知有3位不同黨籍立委，將在立法院新會期分別提出跟媒體與平台議價相關法案，其中，民間媒體議價法版本將委由民進黨立委范雲提案，盼盡快走入立法程序，建立雙方協商依據。

國內多位法律與新聞學者今天共同舉行線上記者會，說明台灣媒體和跨國平台協商後相關動態發展，並對台灣媒體議價立法提出建議。目前已有3項相關的法案，將由民進黨立委范雲、林楚茵與國民黨立委李貴敏，在立法院新會期中先後提出。

原由政治大學法律系特聘教授王立達草擬的「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，將委由范雲在新會期提案，范雲辦公室規劃2月15日在立法院舉行首場公聽會。

王立達表示，這部法案最主要的宗旨，是促進媒體與平台的議價談判，草案內容以「多階段的促進談判程序」與「最終的強制仲裁機制」作為兩大重點。推動時程上，這部法案如果能和目前媒體與平台間的議價談判雙軌同步推動，更能促使雙方早日達成具體協議，完成付費協商。

王立達指出，林楚茵將會參考民間版本另外提案。此外，對於國內網路平台所引發的使用者權益、資料保護、假消息與市場競爭等層出不窮的平台治理問題，民間團體21世紀基金會已和李貴敏討論聯繫，希望新會期在立法院提出較為全面性的數位平台治理法案，其中有一部分會處理媒體跟平台議價議題。

台大新聞所教授林照真表示，目前全球媒體都在焦急等待政府立法，以獲得來自數位平台的新聞使用費。就連加拿大、美國、英國、澳洲都必須訂定新法，才有辦法保護媒體的著作權。台灣新聞媒體相對很年輕，除了採取法律手段，立法強制跨國平台和媒體議價外，已別無他法。

林照真表示，從國外經驗來看，媒體必須要有法律依據，才有可能和跨國平台公司平等協商，獲得合理的補償。

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林照真指出，目前發動媒體與平台立法的國家，大致分成澳洲模式與歐盟模式兩種。歐盟模式就採取著作鄰接權概念，作為立法依據；非歐盟國家如加拿大、美國、英國，採取的都是澳洲的立法模式，也就是另立新法，以保護媒體的著作權。

立法過程中，林照真建議，國內各大公會應設法健全自身組織，各媒體也應各自推派專職人員，共同推動法案。媒體間有必要進行跨媒體、跨公會的合作，將有利於資訊交換。小型媒體、獨立媒體、原生網路媒體、地方型媒體更有必要整合，才可以和跨國平台平等對話。（編輯：翟思嘉）1120201