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詮欣車用及網通產品成長動能強 今年營運看俏

2023/2/1 20:29
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）詮欣董事長吳連溪今天表示，車用ADAS產品進入量產出貨，加上車聯網商機加持，車用相關產品今年將持續翻倍成長，加上網通及工業產品動能延續，今年營收成長動能將優於去年，毛利率也可望攀升。

吳連溪今天受訪表示，今年網通、工業及車用三大產品線均見到成長，網通預估有2成的成長動能，工業產品估年成長10%，車用則是今年成長動能最強勁的，特別是在先進駕駛輔助系統（ADAS）應用，成長幅度最大。至於消費電子則寄望元宇宙新應用，今年也有成長機會。

吳連溪指出，美系電動車大廠交貨品項從原本1顆，增加至4顆，是最大的動能，預估整體車用產品營收繼去年倍增後，今年可望再翻倍成長，推升車用營收占比從去年11%拉升至20%；另外，車用乙太網路產品也已開發完成，將全面搶占車聯網商機，2025年挑戰50%營收占比的目標不變。

在獲利表現上，詮欣累計2022年合併營收新台幣18.73億元，年成長17.11%；前3季累計每股盈餘3元，年增110%，平均毛利率從2021年的28.9%攀升至34.44%。

法人預期，在產品組合優化下，去年第4季毛利率將持續走高，帶動整體獲利表現；預估2023年營收成長2成，隨著毛利率走揚，獲利成長將優於營收成長幅度。（編輯：張良知）1120201

#吳連溪
#詮欣
#美系電動車大廠
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