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歐美訂單需求旺 樺漢1月營收年增23.4%創新高

2023/2/6 18:30
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（中央社記者吳家豪台北6日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢受惠於歐美市場訂單需求暢旺，今天公布2023年1月合併營收達新台幣88.45億元，雖月減38.18%，但年增23.4%，創歷年同期新高。

樺漢發布新聞稿指出，以3大事業體營收來看，1月工控設計營收年增27.1%，品牌通路營收年增27.5%，系統整合營收年增19.6%。

在工控設計中的樺漢個體營收，包括台北樺漢、蘇州樺漢、匈牙利樺漢與美國AIS等全資子公司，受惠於歐美市場主要金融零售、彩票博弈、資安網通與智能家居等客戶訂單需求暢旺，帶動樺漢個體1月營收達11.1億元、年增1.76倍。

樺漢表示，全球景氣經濟有望復甦，將有助於保持良好的訂單能見度，尤其自助結帳機的訂單需求更為強勁；歐洲市場自COVID-19疫情開始，包括家樂福、歐尚等零售超商，皆明顯增加自助結帳通道數量，推估歐洲2025年將有99%的超市將採用智能自助結帳。

目前樺漢個體接獲主要客戶針對旗下多款自助結帳機追單加量，有望帶動樺漢歐洲布達佩斯新廠的未來產能稼動率持續拉高。（編輯：趙蔚蘭）1120206

#樺漢
#歐洲
#家樂福
樺漢
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