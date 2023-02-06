美喆1月營收月增6% 看好歐洲客戶首季訂單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）石塑地板製造業者美喆國際今天公布，1月合併營收新台幣1.7億元，較去年12月增加6%，但因農曆春節假期影響，仍較去年同期減少51%。

美喆-KY（美喆國際）發布新聞稿指出，2023年第1季歐洲地區客戶下單增溫，有助帶動整體訂單能見度開始逐步提升，且北美業務已小有斬獲，旗下稻殼材質石塑地板已小量出貨，並持續接獲訂單，帶動未來營運成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美喆-KY指出，目前歐洲客戶仍處於去庫存階段，但庫存水位處於偏低情況下，已陸續增加短單的需求。此外，集團仍積極擴大外銷代工業務接單，持續與客戶共同開發新款系列石塑地磚。

美喆-KY說明，為進一步擴大北美地區業務動能，於1月31至2月2日參加北美洲首屈一指的美國拉斯維加斯地面材料及石材展覽會（TISE），現場展示稻殼材質石塑地磚、方版以及新款抗病毒石塑地磚等系列產品。（編輯：趙蔚蘭）1120206