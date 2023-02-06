更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派回傳》蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
首頁 / 證券

美喆1月營收月增6% 看好歐洲客戶首季訂單

2023/2/6 19:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）石塑地板製造業者美喆國際今天公布，1月合併營收新台幣1.7億元，較去年12月增加6%，但因農曆春節假期影響，仍較去年同期減少51%。

美喆-KY（美喆國際）發布新聞稿指出，2023年第1季歐洲地區客戶下單增溫，有助帶動整體訂單能見度開始逐步提升，且北美業務已小有斬獲，旗下稻殼材質石塑地板已小量出貨，並持續接獲訂單，帶動未來營運成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美喆-KY指出，目前歐洲客戶仍處於去庫存階段，但庫存水位處於偏低情況下，已陸續增加短單的需求。此外，集團仍積極擴大外銷代工業務接單，持續與客戶共同開發新款系列石塑地磚。

美喆-KY說明，為進一步擴大北美地區業務動能，於1月31至2月2日參加北美洲首屈一指的美國拉斯維加斯地面材料及石材展覽會（TISE），現場展示稻殼材質石塑地磚、方版以及新款抗病毒石塑地磚等系列產品。（編輯：趙蔚蘭）1120206

#美喆-KY
#歐洲
#北美
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族