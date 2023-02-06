國有房地包租3月試水溫 北市中正萬華19戶都更宅標售
2023/2/6 21:09（2/6 21:43 更新）
圖為台北市中正區「冠德羅斯福」。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
（中央社記者張璦台北6日電）住宅政策受矚，財政部國產署端出國有房地包租機制，今天宣布，預計3月推出北、中、南約30戶「試水溫」，將閒置國有非公用房地，標租給包租業者，再由業者轉租給一般民眾，擴大租賃住宅市場供給。
國產署去年宣布，為配合推動住宅政策，增加活化利用國有房地管道，啟動國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成一標辦理標租；新制將以6個直轄市國有房地優先選列辦理。
國產署副署長王彩葉今天在例行記者會中表示，預計3月辦理第1批國有房地包租公告作業，北、中、南各盤點10戶、合計釋出約30戶「試水溫」，觀察市場反應，滾動檢討。
針對包租業者轉租給次承租人，租金是否能低於市價，國產署指出，競標底價估算方式本就距離市價有一段落差，即便屋況老舊的房屋需重新裝潢、使包租業者承擔修繕成本，但租金應該還是可以低於市價水準。
使用權住宅方面，國產署表示，這是營建署規劃的業務，由於仍屬社會住宅政策一環，營建署將另提供篩選土地條件給國產署，國產署配合提供所需國有土地。
此外，國產署日前公告都更宅標售，包含台北市中正區「冠德羅斯福」18戶，以及台北市萬華區「全坤威峰」1戶，共19戶。
事實上，國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求；若沒有前述需求，才會辦理標售。
這次標售的「冠德羅斯福」建案，起初分回20戶（先前已標脫2戶），多為13樓以上的高樓層物件，標售底價新台幣1.2億元起跳，如今房市吹起陣陣冷風，剩下的18戶能否順利標脫，仍待觀察。（編輯：張良知）1120206
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