內政部：預售屋換約限制不溯既往 修法不會打折

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（中央社記者賴于榛台北13日電）內政部今天指出，基於「法律不溯及既往」及信賴保護原則，以及保障財產權法理，預售屋換約限制「施行前」的預售屋契約可再為轉售，但施行後，必須適用不得讓與或轉售的規定，修法不會打折扣。

立法院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉；時代力量立委王婉諭今天質疑，預售屋限制換約轉售卻不溯及既往是打假球。

內政部表示，依據立法院三讀通過的「平均地權條例」第47條之4規定，預售屋或新建成屋買賣契約之「買受人」，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人。

內政部說，在上述規定施行後，簽訂預售屋買賣契約的買受人，均將受到限制換約轉售規定的管制，可有效阻斷投資客未來再利用先簽約後換約的手法進行預售屋炒作。

至於規定施行前已簽訂買賣契約的「買受人」，內政部解釋，因在簽約當時尚未定有限制換約轉售規定，且禁止換約對買受人確為重大限制規定，不宜單純僅以行為管制視之。

內政部說，因此基於「法律不溯及既往」及「信賴保護」原則，以及保障財產權法理，此法施行前的契約可再為轉售，但在施行後，如因換約轉售而取得預售屋契約的第三人，也就是新的「買受人」必須適用不得讓與或轉售的規定。

內政部表示，預售屋換約限制不溯及既往，是依據法律規定及法理辦理，絕不是打假球，修法也不會打折扣。

而換約轉售限制何時公告施行，內政部說，將儘速邀集相關機關及公會進行子法研討，其後再報請行政院核定公告施行日期。

內政部表示，修法上路後，在市場交易時欲接手購買預售屋契約的第三人，勢必考慮到後續會受到限制換約轉售規定的管制，投資客將卻步不再進場接手，所以不致有續為炒作的疑慮，而是由有真正自住需求的民眾依合理價格接手。

此次修法，私法人購屋許可制規定也引發討論，內政部說，近期將會同相關部會與中小型建商業者座談，擬訂子法時也會邀集相關公會討論，並會採子法預告方式，對外徵求各界建議。（編輯：林興盟）1120113