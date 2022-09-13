房仲：北中南大型科學園區 成激勵預售屋房價主力

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣房屋根據實價登錄資料，比較全台各鄉鎮市區今年上半年與去年下半年的預售屋漲幅，發現新竹縣新埔鎮、台中市龍井區、新竹縣竹東鎮、苗栗縣頭份市的漲幅最大。

觀察今年上半年預售屋漲幅最大的鄉鎮市區，分別為新竹縣新埔鎮46.3%、台中市龍井區46%、新竹縣竹東鎮43.8%、苗栗縣頭份市43.2%。

進一步觀察全台預售屋漲最多的前10名鄉鎮市區，上榜地區全數為區域內科技園區題材的縣市，例如有中部科學園區題材的台中市，上榜區域有龍井、北屯、烏日，以及具北投士林科技園區話題的台北市士林區。

另外，南部漲幅最多的高雄市橋頭、楠梓區，及台南市安南區，也分別有南部科學園區橋頭園區、高雄第3園區及台南園區題材，顯示大型科學園區成為拉抬區域房市的主力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿分析，大型科學園區挾帶3多紅利，首先是就業買盤多，可創造豐厚剛性需求，其次為居民收入多，產業待遇佳強化購買力，再來是公共建設規劃多，增添區段建設遠景。

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不過預售屋大幅上漲，除了反映當地市況，也與實價登錄2.0政策變動有關，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，實價登錄2.0上路後，預售屋交易從過去的結案後整批登錄，改為每戶簽約30天內即時登錄，所以高價交易揭露的時間差，從以往的2、3年縮短到了2、3個月，因此若新案先賣給高價戶別並申報，民眾就容易因為看到高價資訊，忽略全案平均行情，進而產生追高心理，推升房價。

但張旭嵐指出，由於售價大幅上漲，導致預售屋成為政府這波打炒房的主要對象，尤其是平均地權條例修法，研擬限制預售屋換約，法案若通過，將影響預售屋的轉手性；且房地合一2.0針對預售屋完工前後的重稅期重新計算，導致未來轉售、換屋都缺乏靈活性，建議購屋者出手前應評估個人資金需求，考量中長期資產布局彈性。（編輯：翟思嘉）1110913