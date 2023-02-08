上市櫃公司協會：2023年經濟與地緣政治議題最困擾

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）台灣上市櫃公司協會調查會員2023年初最關心的議題，結果經濟與地緣政治兩大議題旗鼓相當、居於首位，而後是環境與能源議題；上市櫃公司協會表示，希望台灣能夠團結，尋求台中美三贏方案。

台灣上市櫃公司協會今天舉行「2023台灣三大議題記者會」，前政治大學校長周行一擔任計畫主持人，針對台灣上市公司協會會員於2023年初最關心的議題進行調查，由會員建議台灣最重要、必須面對的十大議題。

而在會員企業回答中，經濟議題與地緣政治旗鼓相當，並列最關心議題，環境與能源議題居次，其餘議題則相對零星。

周行一表示，會員最關注的3個議題其實與台灣社會關心的議題非常一致，今年全球經濟不景氣幾乎成為定局，國際總體經濟局勢對台灣的負面影響無法掌握，但消除地緣政治風險可以操之在我。

周行一接著表示，協會認同增強國防以維護台灣安全，但歷史經驗顯示，只靠備戰無法避戰，必須配合其他面向的努力；呼籲台灣企業家團結起來，與政府和各界共同努力消弭地緣政治風險，找到台灣與中國和平共存的方式，並在此基礎上，找到台灣、中國及美國的三贏方案，「只要願意團結起來，就有機會」。

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周行一也發表個人看法，他認為，社會氛圍有些轉變，從「抗中保台」轉為「和平保台」，而且去年中國發生地震，台灣政府表達關懷甚至伸出援手，加上小三通漸漸正常化，中國解封且希望開放直航地點，這些都是雙方政府釋出善意的舉動，顯示兩邊都期待和平而非戰爭；希望在此氛圍下，各界有決心團結、共同努力。

至於會員也很關注的能源議題，周行一表示，上市櫃公司協會願意扮演平台角色，進行公共政策討論，作為民主社會公共政策形成過程的典範。（編輯：潘羿菁）1120208