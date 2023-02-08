疫情紅利消退 友達去年每股虧2.39元

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（中央社記者潘智義台北8日電）疫情紅利退卻，面板廠友達光電今天公布去年第4季歸屬母公司業主淨損為新台幣102.1億元，基本每股損失1.33元。去年全年歸屬母公司業主淨損211億元，基本每股損失2.39元。

友達發布新聞稿指出，去年第4季合併營收526.5億元，較去年第3季增加5.9%；去年合併營收2467.9億元，較2021年減少33.4%。友達預期今年第1季營收可能較去年第4季降幅為個位數百分比。

友達去年第4季面板總出貨面積達432.2萬平方公尺，較去年第3季增加11.5%，較2021年同期減少33.6%。累計去年全年面板總出貨面積達1917萬平方公尺，較2021年減少25.4%。

回顧去年，友達表示，營運面臨嚴峻挑戰，相對前兩年強勁的宅經濟帶來的需求紅利逐步消退，又因戰爭、通膨、升息等因素，導致終端消費需求疲弱，再加上總體庫存偏高，客戶需求急凍，導致去年全年營收衰退。獲利狀況也由2021年的獲利高點轉為虧損，但整體財務結構穩健，第4季存貨天數48天，較第3季減少6天，淨負債比3.3%，維持在健康的水位。

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展望2023年，友達說明，大部分的經濟預測都是非常低成長甚至衰退，仍然是極具挑戰的一年。

面對大環境的不確定性，友達強調，積極進行管理效能的提升，以升級顯示技術附加價值（Go Premium）和深化垂直市場應用（Go Vertical）為兩大軸心，加快雙軸轉型的速度，希望在垂直領域有更好的發揮，同時也讓友達在面板產業上下波動的景氣循環中，能夠更穩健經營。（編輯：楊凱翔）1120208