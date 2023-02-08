中油LTO材料工廠預計年底完工 強化國內電池產業鏈

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（中央社記者曾智怡台北8日電）中油今天舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑典禮，預計年底完工運轉，助攻淨零碳排目標，更將成為台灣唯一可供應商用LTO材料的業者，強化國內電池產業鏈。

中油近年積極推動電池材料研發，今天在高雄石焦站廠區舉行「鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場廠房及變電設施工程」上樑典禮，高雄市長陳其邁、經濟部國營事業委員會執行長劉明忠，以及中油董事長李順欽率領工作團隊，共同祈祝工程順利。

中油透過新聞稿說明，LTO材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，適合應用於大型儲能系統、電動巴士的高功率電池，中油研發團隊藉由引入LTO材料改質方法及導入自動化連續製程，成功提升該材料的電容量、並降低製造成本。

中油表示，為了推動研發成果商業化，負責研發的中油綠能科技研究所去年3月11日開始興建試量產工場，工程進度順利，今年1月20日經濟部工程查核獲得甲等佳績；今天舉辦上樑儀式，後續將進行外牆裝修及室內裝修等工作，相關生產設備也將陸續進場安裝及測試，預計年底即可運轉。

李順欽表示，中油面對「公司轉型」與「淨零碳排」兩大議題，唯有不斷研發創新，才能提升競爭力，公司旗下3個研究所過去一直扮演先起先行的角色，帶領各事業單位進行轉型規劃。

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其中，LTO負極材料自工研院技轉、再經綠能科技研究所進一步開發，由實驗室研究到小型試量產測試完成，並通過下游廠商驗證成功，團隊更成功突破瓶頸開發出低成本製程，也因有這些基礎，才著手進行此商業化示範級工廠的建置。

中油指出，這是中油首次將研發成果投入商業化工廠建置，年產量千噸的LTO材料生產工廠建置完成後，中油將成為台灣目前唯一可供應商用LTO材料的業者，未來可供應國內利基型電池所需優質負極材料，強化國內電池產業鏈，與國際攜手「讓地球好轉」。（編輯：翟思嘉）1120208