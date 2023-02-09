穩懋：第1季營收估季減27%至29% 預期是今年谷底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北9日電）穩懋總經理陳國樺表示，市場需求持續疲弱及傳統淡季等因素，第1季營收預期季減27%至29%，估毛利率約11%至13%，預期第1季會是今年營收谷底，後續逐季向上。

穩懋今天舉行線上法人說明會，公布去年財報，2022年第4季單季每股虧損0.22元，為8年來首度單季虧損，累計全年每股盈餘（EPS）4.21元，年減67%，終結連3年賺進一個股本的表現，並創近7年來最低。

展望2023年，陳國樺表示，雖然短期仍面臨經濟疲弱及庫存調整的壓力，不過在全球疫情緩和陸續解封、經濟重啟及通貨膨脹逐漸獲得控制下，供給與需求可望逐漸回歸正軌。

陳國樺表示，第1季因市場需求持續疲弱及傳統淡季等因素，營收預期較去年第4季呈季減high-twenties百分比（27%至29%），估毛利率約為low-teens（11%至13%）水準，低於去年第4季的22.1%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳國樺表示，未來幾年穩懋仍樂觀看待化合物半導體的發展，5G手機滲透率預期將再進一步提高，並帶動5G基礎建設需求。Wi-Fi規格隨著Router及手機的逐漸導入，Wi-Fi 6E可望漸漸普及，今年就會有新的重要手機開始導入Wi-Fi 6E。3D感測應用也可望進一步擴大至汽車室內感測及車外的先進駕駛輔助系統（ADAS）系統。

隨著景氣波動，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年資本支出主要用在南科廠主建築物收尾部份，至於無塵室部分今年還不會動工，機台進駐時間也會延至明年。（編輯：張均懋）1120209