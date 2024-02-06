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砷化鎵三雄迎春燕 1月營收年增率7成起跳

2024/2/6 16:31
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）砷化鎵三雄1月營收全出爐，受惠智慧型手機庫存調節告一段落，穩懋、全新、宏捷科1月營收年增率從7成起跳。

國內砷化鎵龍頭穩懋今天公告1月營收新台幣15.14億元，從去年12月高點下滑16.67%，但較去年同期大幅成長73.52%。

全新、宏捷科1月營收也已結算出爐，全新1月營收2.78億元，月減5.7%，但年增率高達1.48倍；宏捷科1月營收4.19億元，比去年12月逆勢成長8.1%，年增率更高達253.82%，創下2021年11月以來近26個月新高。

穩懋5日舉行法人說明會，總經理陳國樺表示，2023年是相對辛苦的一年，智慧型手機市場經歷長達一年半的庫存調整低潮，如今終於見到復甦曙光，非蘋手機品牌去年第4季庫存重返健康水位，客戶去年下半年開始陸續恢復拉貨，帶動穩懋業績明顯回溫。

展望今年第1季，由於進入電子業傳統淡季，加上春節連假天作天數少，穩懋預估本季營收將季減low-teens（約11%至13%）。

宏捷科因為去年底庫存盤點，部分訂單遞延到今年第1季，推升1月營收逆勢創高。宏捷科主管日前表示，由於訂單強勁，今年春節產線不停擺，將持續加班趕工出貨，今年第1季營收有機會超越去年第4季，打破淡季魔咒。（編輯：張良知）1130206

#宏捷科
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