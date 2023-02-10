去年專利申請微減0.8% 發明專利創10年新高

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（中央社記者曾智怡台北10日電）受俄烏戰爭、高通膨影響，經濟部智慧財產局今天公布111年專利申請7萬2059件，微幅減少0.8%，不過，發明專利逆勢成長，達5萬242件、年增2%，更創近10年新高；商標註冊申請9萬4778件，為歷年次高。

111年專利申請7萬2059件，年減0.8%，其中本國人發明專利申請1萬9400件，同樣微幅減少0.8%；新型專利申請1萬3669件、設計專利申請3411件，各年減6%、3%，但減幅較110年收斂。

外國人發明專利申請3萬842件，成長4%，為主要申請類型；新型、設計專利分別申請993件、3744件，均較去年減少。

國際局勢影響企業布局，智慧財產局局長洪淑敏舉例，109年國外疫情嚴峻，3種專利申請量均下滑，台灣和中國則是在110年才開始受到疫情影響，導致專利申請量減少；111年儘管少去疫情衝擊，僅發明專利微幅成長，設計、新型專利均「出現紅字」，推估與俄烏戰爭、高通膨造成經濟衰退有關。

攤開外國專利申請前5大國家，日本持續位居外國人之首，3種專利共申請1萬3128件，減少1%；其次為美國、中國大陸，各增長7%、4%，南韓則是年增16%，為外國前5大中最高。進一步分析專利類型，發明及設計專利申請量均以日本最多，新型專利則是中國大陸居首。

商標方面，國內商標註冊申請12萬2320類、9萬4778件，創近20年次高，僅次於110年的12萬3217類、9萬5917件；其中本國人7萬4326件，成長1%，外國人2萬452件，減少9%。外國商標申請國家以中國大陸4324件最高，與排序第2、第5的美國、香港均有減少情形，僅排序第3的日本增長3%。

觀察本國法人商標申請狀況，統一企業申請834類，連續3年蟬聯第一，其次為王品餐飲、金車公司。外國法人則以艾彼普拉斯申請150類最多，騰訊控股、壯生和壯生次之。

本國人商標註冊申請主要類別中，以廣告、企業經營等1萬5220類最多，其次是咖啡、茶及糕點，以及餐廳、住宿；因疫情因素，網購、遠端技術、電玩等教育、娛樂，以及電腦科技產品等，分別成長7.5%及2%。

外國人商標註冊部分，以電腦及科技產品等4493類最多；前5大類別除科學及技術性服務以外，均減少2%至21%。（編輯：張均懋）1120210