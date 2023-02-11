ChatGPT概念股竄紅 分析師：台廠實質受惠有限

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（中央社記者吳家豪台北11日電）聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧（AI）題材熱潮，各大科技廠爭相投入，相關概念股表現跟著水漲船高。分析師看好ChatGPT帶動的AI題材是長線趨勢，不會曇花一現，但台廠以硬體供應鏈為主，能吃到的紅利不多，獲利空間不大。

ChatGPT是獲得微軟投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入的關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文，去年11月底開放免費試用後，迅速掀起熱潮。Google於6日宣布將推出AI聊天機器人Bard，中國網路巨擘百度也宣布將於3月推出類似服務「文心一言」，市場資金追捧ChatGPT概念股。

AI業務比重較高的IC設計服務廠創意2月9日股價衝上988元、創歷史新高，2月以來累計漲幅超過16%。另一檔概念股世芯-KY本週股價一度站回千元大關，2月9日盤中高點至1020元，2月累計漲幅也超過16%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪表示，ChatGPT帶動的AI題材不會曇花一現，絕對是長線趨勢，至於台廠究竟能吃到多少紅利，他坦言「實際並不多」。

從產業面來看，蔡明翰解釋，ChatGPT概念股受惠最大的是提供AI軟體和後續相關服務的公司，毛利率較高；硬體方面雖然有晶片與伺服器廠受惠，但獲利空間不大。

蔡明翰分析，無論是晶片廠或雲端伺服器相關個股，本來就走在成長道路上，基本面無虞，現在多了AI題材是「加分」，有利於吸引市場目光和資金，然而對營運的實質貢獻有限。

統一投顧指出，在AI大量訓練期，需要建置大量的繪圖晶片，財務實力較強的大公司將開發特殊應用晶片（ASIC），相關供應商具有AI商機或題材。

統一投顧表示，以繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）為例，主要供應商包括晶圓代工廠台積電、封裝測試廠日月光投控、ABF載板廠欣興及景碩、測試介面廠穎崴等。至於ASIC具有題材性的個股以晶片委託設計（NRE）和IP矽智財廠為主，包括創意及世芯等。

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PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，對許多企業來說，雲端結合AI是處理龐大數據的首要運算平台，由於雲端運算具有可靠性、成本效益與運算集中等特性，經過龐大數據不斷訓練之下，能大幅提升機器學習技術解決複雜問題的能力，並降低成本，擴展至日常生活應用，因此雲端服務不僅呈現高速成長，也是多數企業願意增加資本支出的重點項目。

除了ChatGPT、AI題材的帶動，考量雲端產業的價值面與成長性，楊博翔認為，雲端服務相關產業目前仍具投資吸引力，只是過去1年受到美債殖利率快速飆升影響、壓縮價值水準，預料在今年中旬美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步終止後，雲端服務股價表現將重返長線多頭軌道。（編輯：張均懋）1120211