億光撤回對亞馬遜美國專利侵權訴訟

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（中央社記者潘智義台北13日電）發光二極體（LED）廠億光電子工業今天宣布，撤回對亞馬遜（Amazon）的美國專利訴訟。

億光發布新聞稿指出，於2021年8月31日，向美國德州西區聯邦地方法院（US District Court for the Western District of Texas）提起專利侵權訴訟，控告亞馬遜侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126，並訴請德州西區地院針對亞馬遜的侵權產品下達禁制令，禁止亞馬遜為販賣、陳列等行為以及損害賠償。經過雙方同意條款後，億光撤回對亞馬遜的美國專利訴訟。

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億光聲明，亞馬遜的燈絲、深紫外光（UVC）及車用LED產品已使用億光美國覆晶專利US7,554,126技術。該專利與LED覆晶及封裝技術相關，可提升LED的發光效率、工作瓦數及散熱效果，不僅可用於燈絲、深紫外線及車用LED產品，更可涵蓋特殊應用照明、背光、閃光燈和迷你發光二極體、微發光二極體（Mini/Micro LED）等用途。

億光重申專利權主要目的，是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，以捍衛億光尊重智慧財產權的一貫立場。（編輯：楊凱翔）1120213