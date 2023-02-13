更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

升息疑慮拖累 亞股跌多漲少

2023/2/13 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港13日綜合外電報導）在市場日益認為美國利率將比之前預期更高，升息時間更久的心理影響下，亞洲股市今天繼續走低，收盤跌多漲少。

幾個月來的通膨數據雖呈現向下趨勢，但美國1月新增就業數據超乎預估，顯示美國經濟仍強勁。

優於預期的就業數據讓美國聯邦準備理事會（Fed）官員認為升息行動還得加把勁，才能將物價控制在滿意的水準。

市場現在把焦點放在美國14日將公布的消費者物價指數（CPI），一旦數據超乎預期，恐對市場心理帶來進一步壓力。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「近來放緩的通膨數據引發投資人預期經濟可能『軟著陸』的樂觀心理，一旦數據超乎預估恐將產生像（拆除建物用）大鐵球一樣的破壞力，對風險資產帶來衝擊。」

華爾街股市上週創2個月來最糟單週表現，亞洲股市今天也欲振乏力。

日股日經指數收跌0.9%，來到27427.32點。港股恆生指數收跌0.6%，來到21164.42點。上海綜合股價指數收漲0.7%，來到3284.16點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓、新加坡、首爾、台北和馬尼拉股市都收跌，曼谷和雅加達股市則微幅上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120213

#美國
#華爾街
#亞洲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族