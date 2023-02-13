升息疑慮拖累 亞股跌多漲少
2023/2/13 18:07
（中央社香港13日綜合外電報導）在市場日益認為美國利率將比之前預期更高，升息時間更久的心理影響下，亞洲股市今天繼續走低，收盤跌多漲少。
幾個月來的通膨數據雖呈現向下趨勢，但美國1月新增就業數據超乎預估，顯示美國經濟仍強勁。
優於預期的就業數據讓美國聯邦準備理事會（Fed）官員認為升息行動還得加把勁，才能將物價控制在滿意的水準。
市場現在把焦點放在美國14日將公布的消費者物價指數（CPI），一旦數據超乎預期，恐對市場心理帶來進一步壓力。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「近來放緩的通膨數據引發投資人預期經濟可能『軟著陸』的樂觀心理，一旦數據超乎預估恐將產生像（拆除建物用）大鐵球一樣的破壞力，對風險資產帶來衝擊。」
華爾街股市上週創2個月來最糟單週表現，亞洲股市今天也欲振乏力。
日股日經指數收跌0.9%，來到27427.32點。港股恆生指數收跌0.6%，來到21164.42點。上海綜合股價指數收漲0.7%，來到3284.16點。
至於其他亞股，雪梨、威靈頓、新加坡、首爾、台北和馬尼拉股市都收跌，曼谷和雅加達股市則微幅上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120213
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