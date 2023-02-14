京城銀：擬下修今年現金股利 估發1至1.5元

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（中央社記者張璦台北14日電）京城銀行今天公布2022年自結稅後淨利新台幣22.1億元，衰退逾60%，每股稅後盈餘1.98元；京城銀董事長戴誠志說，今年現金股利不會動用未分配盈餘，雖然無法像去年發2.1元，但應可維持在1元至1.5元水準。

京城銀表示，去年台灣金融業受到美國升息、俄烏戰爭、物價通膨、疫情及地緣政治等利空因素影響，導致股債市崩跌，投資損益侵蝕整體獲利表現，在維持良好資產品質前提下，京城銀今年不排除下修現金股利。

今年股利發放確實是一大考驗，戴誠志在法說會上直言，京城銀股東數已經上升至4萬4000多人，除要回饋股東，也要考慮銀行中長期發展。

他指出，今年現金股利配發不會動用未分配盈餘，雖然無法像去年一樣發2.1元，但應會介於1元至過往水準1.5元區間，具體發放水準將由總經理姜宏亮協調提報董事會。

此外，儘管去年總體環境動盪不安，部分產業與企業仍有營運資金需求，帶動京城銀放款規模年成長17%，為連續第5年成長。

戴誠志表示，未來12個月，將不會再像前24個月一樣大舉增加放款，也不會再大量吸收定存，海外債券投資部位不再增加，將維持去年底水準；至於資金往哪配置，他說，不看壞今年股票，預期當前指數不是全年高點。（編輯：林淑媛）1120214