解決綠電荒 光電標租案擬保留部分專供中小企業購買

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（中央社記者張璦台北14日電）國產署今年的光電標租案，擬請得標廠商保留一定比率發電量，進入經濟部標檢局平台，專供中小企業購買；官員表示，相關法規與招標文件仍在修正，今年釋出的標案可望適用，首批有望在上半年推出。

積極配合政府再生能源發展政策，推動太陽光電發電設備設置，國產署在民國108年初建立標租光電制度，所篩選的標租光電標的，是經洽商相關主管機關意見後才評估辦理。

因應中小企業綠電需求迫切，經濟部與台糖公司先前規劃釋地發展太陽光電，保留3成綠電在經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電交易平台競標，專供中小企業購買，如今國產署光電標租機制也將跟進。

國產署官員指出，相關法規與招標文件仍在修正、檢討，具體保留多少比率，也還在討論中；今年釋出的光電標租案可望適用，第1批有望在上半年推出，以助攻中小企業綠電需求。

此外，國產署所屬分署去年12月30日公告辦理標租4宗國有土地，面積計約8公頃，訂於今天開標；4宗標的分別位於高雄市燕巢區、屏東縣林邊鄉、台中市新社區以及花蓮縣吉安鄉。

據今天開標結果，唯一標脫的是屏東縣林邊鄉土地，國產署官員表示，此案回饋金比率15.88%，算是中間值水準，其他標的無人投標，後續會去了解原因，應與土地不夠方整等因素有關。

國產署官員指出，以去年全年來說，光電標租5批次、14宗土地，標脫11宗，標脫率高達78.5%，今年目標至少推出2批次。（編輯：林淑媛）1120214